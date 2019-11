Brandenburg/H

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstagabend in Brandenburg an der Havel offenbar die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren. Die Frau raste mit ihrem Golf in der Plauer Landstraße über eine Verkehrsinsel. Dabei wurde sie verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach war die Fahrerin mit ihrem Auto so schnell unterwegs, dass sie die Verkehrsinsel in Höhe der Tankstelle übersah und mit dem Wagen in vollem Tempo rüber fuhr. Dabei krachte der Golf gegen ein Verkehrsschild und riss es um, bevor er zum Stehen kam. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr.

Sanitäter bringen die Frau ins Krankenhaus

„Dabei wurde die junge Kraftfahrerin leicht verletzt, so dass sie später von Rettungskräften, für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. „Offenbar war überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich“, erklärt er.

Bergefirma schleppt kaputten Golf ab

Der Golf sei nicht mehr fahrbereit gewesen. Mitarbeiter einer Bergungsfirma mussten das Auto abschleppen, teilt Bergholz weiter mit. Angaben zu einem möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum der Fahrerin machte er nicht.

Der städtische Bauhof in Brandenburg an der Havel hat die Reparatur des umgefahrenen Verkehrsschildes übernommen. Die Summe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Von hms