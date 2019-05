Kirchmöser

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag den Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Kirchmöser gesprengt. Um 1.18 Uhr hörten Bewohner in der Umgebung die Detonation.

Ein Zeuge hat der Polizei gegenüber angegeben, dass er zwei dunkel gekleidete Personen gesehen habe, die den Tatort zur fraglichen Zeit zu Fuß verlassen haben. Unklar ist aber, ob es sich bei diesen beiden um die Täter handelt.

Die Ermittlungen hat die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes ( LKA) Brandenburg übernommen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter keine sogenannten Polenböller verwendet, sondern Gas in den Automaten geleitet und dann zur Explosion gebracht. Der Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn wurde vollständig zerstört.

Ein paar Münzen zurückgelassen

Wie viel Geld die Täter aus dem Automaten erbeutet haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Im unmittelbaren Umfeld hat die Polizei ein paar Münzen sichergestellt.

Die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Die Straftat kann mit Gefängnis geahndet werden.

Zu Anfang des Jahres hatten Unbekannte an gleicher Stelle schon einmal einen Automaten gesprengt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

Von Jürgen Lauterbach