Brandenburg/H

Ein Teil der wichtigsten Straßen der Stadt Brandenburg an der Havel gehörte am Samstagnachmittag den Fahrradfahrern. Darunter vor allem den Kindern. Organisiert hatte diese der ökologische Verkehrsclub Deutschland ( VCD). Unter dem Titel „Kidical Mass“ gab es in zahlreichen Städten Veranstaltungen dieser Art.

Zur Galerie Kinder haben mit einer Fahrraddemo auf die unzureichenden Radwege in Brandenburg an der Havel hingewiesen. Die kleinen Radler fordern auch mehr Sicherheit.

Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation!“ demonstrierten Jung und Alt für kinderfreundlichere Mobilität auch in der Stadt Brandenburg. Mit 130 gezählten Teilnehmern war die Erwartung weit übertroffen und der Pulk aus Kinder-, Touren- und Lastenrädern setzte sich kurz nach 14 Uhr vom Hauptbahnhof aus durch die Neustadt bis nach Nord in Bewegung.

Dafür hatte mancher seinen Drahtesel auch mit einem Plakat versehen und zahlreiche bunte Luftballons waren an die Räder gehängt. Vor dem Demostart hatte Gero Walter, Mitinitiator und Sprecher der VCD-Kreisgruppe, sich noch an die Demonstranten gewandt.

Kinder wollen alleine zur Schule radeln können

Neben den obligatorischen Sicherheitsinformationen gab es auch noch einmal Worte zum Hintergrund der Demo. So gehe es um mehr Sicherheit für Kinder in der Öffentlichkeit, aber auch für mehr eigene Mobilität der Kinder, so Walter. Sie sollten selbstständiger werden und zum Beispiel nicht mit dem Elterntaxi, sondern mit ihrem Fahrrad zur Schule kommen. So seien gerade die Schulwege für die Kinder ein Erlebnis und es sei nicht nötig, sie mit dem Auto bis vor die Schule zu kutschieren.

Mit motorisiertem Zweirad sorgte die Polizei für freie Fahrt der Fahrraddemo zum internationalen Kidical Mass durch die Havelstadt. Quelle: Rüdiger Böhme

Abgesichert wurden die Radler durch die Polizei, die neben zwei Motorradpolizisten auch zwei radelnde Beamten abgestellt hatte. Der Weg des Korsos führte vom Hauptbahnhof über die Potsdamer Straße, die St.-Annen-Straße, den Mühlendamm, die Domlinden, den Grillendamm, die Ziegel- und die Gerostraße in die Willi-Sänger-Straße zum Endpunkt auf den Parkplatz vor dem Krematorium.

Mit ihrem deutlich sichtbaren Korso sorgten die Radler zwar einerseits für manchen kurzzeitigen Stau, aber die Reaktionen der meisten Kraftfahrer waren gelassen.

Von Rüdiger Böhme