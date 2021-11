Brandenburg/H

Rückblickend betrachtet, war es ein ziemlich guter Tausch: Als Ronald Bertz die Geschäftsführung seines seit 1994 existierenden Fahrradgeschäfts nach 23 Jahren an Bert Grabsch übergab, verlor der Laden zwar sein „z“, bekam dafür aber einen ausgewiesenen Radsportexperten und pfiffigen Geschäftsmann. Heute ist „Radsport Bert“ erfolgreicher denn je und steht kurz vor einem Umzug in größere Hallen. Seit Grabsch 2017 die Leitung übernahm, hat sich einiges geändert in dem traditionsreichen Laden.

Das Team hat sich verjüngt und auf sechs Mitarbeiter vergrößert, der Online-Shop ist nun ein festes Standbein und erschließt weitere Kundschaft über den Versandhandel. Alltagsradler, aber auch Rennrad-Enthusiasten können sich zum Bikefitting anmelden und sich ihr Traumrad nach Maß und Wunsch gestalten lassen. „Ich mache das Bikefitting klassisch durch Vermessung und Videoaufzeichnung von Bewegungsmustern“, sagt der Chef, der 2008 selbst Weltmeister im Zeitfahren wurde.

Lesen Sie auch Rad-Weltmeister wird Brandenburger

Starker Absatz, voller Bücher

Obwohl zwei seiner ersten vier Jahre als Wahl-Brandenburger durch die Pandemie getrübt waren, blickt der gebürtiger Wittenberger auf zwei gute Geschäftsjahre zurück. Viele Leute haben das Fahrradfahren und ihre unmittelbare Umgebung wieder für sich entdeckt, haben ihre alten Räder aufgerüstet oder neue angeschafft. Und dann ist da noch der Boom bei den E-Bikes, die seit einigen Jahren rasenden Absatz finden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben bei den E-Bikes praktisch sämtliche Modelle, die wir als Händler bekommen konnte, auch verkaufen können“, lautet die positive Bilanz. Mittlerweile verkauft Grabsch auch sportlichere Modelle ohne den tiefen Einstieg, der sich eher an die ältere Klientel richtet. Auch die Mechaniker haben voller Bücher: Wegen der Lieferengpässe und des hohen Kundenaufkommens muss manch eine Reparatur bis zu zwei Monate warten.

Bert Grabsch und vormaliger Inhaber Ronald Bertz. Quelle: Marcus Alert

Brandenburgs erster Cube Store

Verzögert hat sich auch der Umzug in die Geschwister-Scholl-Straße 2, wo sich die Fahrradfachleute auf 800 Quadratmetern austoben können. Die Entscheidung, den alten Standort zu verlassen sei ihm alles andere als leicht gefallen, gibt der Unternehmer zu, der aus dem Radsport doch eigentlich ganz andere Härten kennt.

Der neue Laden jedenfalls wird als Monostore für Produkte des Herstellers CUBE fungieren, der inzwischen zahlreiche Segmente innerhalb des Fahrradmarkts bedient und auch für die markenkonforme Einrichtung der Verkaufsfläche verantwortlich zeichnet. Vorbei also die Zeiten, da Name und Logo von Radsport Bert ziehen aber mit um und werden auch weiterhin die Ladenfront zieren. Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest.

E-Bikes von Cube werden auch am neuen Standort exklusiv verfügbar sein. Geplant ist ein Cube-Monostore Quelle: Moritz Jacobi

Verbaute Innenstadt, wenig Radwege

Manchmal laufen Grabsch noch alte Weggefährten aus seiner Zeit im Profi-Sport über den Weg, einige sind heute als Vertreter für Fahrradhersteller tätig. Ob er vor lauter Aufgaben und bei vollgepackter Sechs-Tage-Woche überhaupt noch Zeit zum Radfahren findet? „Wenn, dann nur an Wochenenden. Meist auf dem Rennrad, ab und zu auch mal auf dem Mountainbike.“ Mit Muskelkraft, versteht sich. Denn bei aller Liebe zum eigenen Produkt: Ein E-Bike hat er selbst nicht.

Bert Grabsch zeigt Entwürfe seines neuen Cube Stores am Computer. Quelle: Moritz Jacobi

„Am liebsten fahre ich in Richtung Fläming, wo deutlich mehr Wald und hügeliges Gelände zu finden sind. Zum Beispiel nach Wollin und Groß Briesen und entweder nach Görzke oder über Golzow wieder zurück.“ Zwischen den Dörfern auch mal auf der Landstraße zu fahren, stört ihn nicht. In der Stadt jedoch sieht er viele Stellen, an denen es für Radler brenzlig werden kann.

In der Neuendorfer Straße beispielsweise, wo die Radfahrer in eine Richtung einen Radweg haben und in die andere Richtung in den dichten Straßenverkehr müssen. Auch die schwierige Auffahrt auf den Geh- und Radweg an der Luckenberger Brücke sei ein Kandidat für Stürze. Warum noch immer viele Radfahrer – und viele Eltern im Beisein der Kinder – ohne Helm fahren, kann er deshalb nicht nachvollziehen.

Durch die historisch gewachsenen Strukturen und alten Kopfsteinpflasterstraßen seien die Verkehrswege der Innenstadt für eine fahrradfreundliche Rundumerneuerung einfach zu verbaut, gibt Grabsch zu bedenken. Was er aber schätzt, ist die Möglichkeit, viele Strecken am Wasser entlang zurückzulegen. Aber nicht unbedingt auf dem Havelradweg. „Zu viele Touristen“, sagt der Rennradfahrer. „Der Havelradweg kommt für mich deshalb immer erst ab November in Frage.“

Traum von der Teilnahme am Triathlon

Welche sportlichen Ziele und Träume hegt jemand, der Deutscher Meister, Weltmeister und immerhin Achtplatzierter bei den Olympischen Spielen wurde? „In naher Zukunft keine, weil ich mich auf den Betrieb konzentriere. Aber irgendwann möchte ich gern einmal einen Triathlon schaffen – oder zumindest einen halben“, verrät der 46-Jährige schmunzelnd. „Den Iron Man kann ich auch noch im fortgeschrittenen Alter in Angriff nehmen.“

Von Moritz Jacobi