Brandenburg/Havel

Nur mit körperlicher Gewalt konnten Polizisten in der Nacht zum Sonnabend einen Fahrraddieb auf dem Nicolaiplatz stellen. Der 20-jährige Täter war dort gegen 3 Uhr in einen Fahrradschuppen eingebrochen und hatte ein E-Bike entwendet. Anwohner hatten die verdächtige Person bemerkt und Alarm geschlagen. Noch in der Nähe des Tatortes konnten die Gesetzeshüter den Dieb auf dem gestohlenen Rad stellen. Dann begann der Tanz. Der Brandenburger wehrte sich erheblich gegen das Festhalten der Beamten. Sie mussten Gewalt anwenden, um den Widerstand des jungen Mannes zu brechen.

Mittäterin ermittelt

Wie sich herausstellte, war der Täter mit 1,72 Promille betrunken und stand außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es ergingen Strafanzeigen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr. Interessant wurde es im Rahmen der weiteren Fahndung. Eine 19 Jahre alte Brandenburgerin wurde als Mittäterin festgestellt.

Von Frank Bürstenbinder