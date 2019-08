Brandenburg/H

Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer aus Brandenburg wollte am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr in der Kreyssigstraße noch schnell vor einem nahenden Auto die Straße überqueren und kollidierte dabei mit einer Fußgängerin (56) die am Straßenrand stand.

Diese Brandenburgerin fiel hin und verletzte sich so arg, dass sie laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei dem Radfahrer wurden während der anschließenden Unfallaufnahme 0,14 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt.

Von MAZ