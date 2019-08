Brandenburg/H

Die Polizei hat an mehreren Straßen in der Stadt Brandenburg rücksichtslose Radfahrer gestoppt. Die Beamten hatten in der Neuendorfer, Ecke Luckenberger Straße, in der Werner-Seelenbinder Straße, der Ziesarer Land- und der Jacobstraße gezielt Radfahrer kontrolliert. Anlass waren vermehrte Beschwerden über Radfahrer-Rowdys.

Die Polizisten stoppten Radler, die in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs waren oder den Gehweg befuhren. Besonders viele Verstöße registrierten die Beamten in der Neuendorfer Straße. Wer ertappt wurde, musste ein Verwarngeld bezahlen und sich von den Polizisten belehren lassen.

Die Polizei appelliert an Radfahrer, umsichtig und vorausschauend zu fahren und Radwege nicht entgegen der Fahrtrichtung zu benutzen.

Von MAZonline