Ziesar

Umherliegende Fahrzeugteile auf der Fahrbahn der Bundesautobahn 2 haben am Sonntag mehrere Fahrzeuge beschädigt. Am Sonntagnachmittag meldeten sich mehrere Autofahrer bei der Polizei und teilten mit, dass sie in Höhe der Anschlussstelle Ziesar über Gegenstände gefahren seien. Alarmierte Polizisten fanden ein Fahrzeugteil auf der Autobahn räumten es.

An drei Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro. Welches Fahrzeug das Teil zuvor verloren hatte, ließ sich durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr feststellen. Alle drei Fahrzeuge konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Von MAZ