Brandenburg/H

Annas letzter Wunsch wird in Erfüllung gehen. Das Mädchen aus Brandenburg an der Havel, das am 5. Mai im Alter von 15 Jahren völlig unerwartet gestorben ist, wird im Wald inmitten von Tieren beigesetzt. Menschen, die die Gymnasiastin kannten, und solche, die sie gar nicht kennengelernt haben, machen das mit ihren Spenden möglich.

Wie die MAZ berichtete, hatte die Familie Anna zuliebe einen öffentlichen Spendenaufruf in die Wege geleitet, um dem tierlieben Kind einen letzten Gefallen zu tun. Für die Beisetzung im Friedwald werden 5000 Euro benötigt. Geld, das die Familie nicht allein aufbringen kann, wie Peter Pflock berichtet.

Der als Pflocki bekannte Brandenburger hat Anna gekannt, seit sie ein Baby war. Denn ihr drei Jahre älterer Bruder Willy und später auch sie selbst sind regelmäßig zweimal in der Woche zu Pflocki ins Kampfsporttraining gegangen.

Der Sporttrainer, der die Sprache seiner Schützlinge versteht und spricht, schätzt die Familie sehr und er mochte die fröhliche, immer hilfsbereite Anna, die beruflich später einmal etwas mit Tieren machen wollte. Ihr Schicksal bricht auch ihm das Herz.

Videobotschaft

Gemeinsam mit „Kleiderursel“ Nancy Petsch hat Peter Pflock die Spendensammlung in den vergangenen beiden Wochen unterstützt und in einer Videobotschaft wohl begründet. Die Hilfsaktion zeigt Wirkung.

Das Spendenziel von 5000 Euro ist inzwischen erreicht. Auf der Spendenplattform „betterplace“ sind sogar ungefähr 6500 Euro zusammengekommen. Zusätzlich haben Pflocki und Kleiderursel noch 500 Euro gesammelt. Am Weltkindertag, also am 1. Juni, soll Anna ihre letzte Ruhestätte in der Natur finden.

Im Flur zusammengebrochen

Als Freund der Eltern und der beiden Kinder weiß der sozial engagierte Familienmensch Peter Pflock, welchen Schmerz die Hinterbliebenen empfinden. Dieser Schmerz drückt sich aus in den Worten des Vaters: „Deine herzliche Freude und Dein Lächeln brachten Liebe, Licht, Wärme und Glück in dieses Haus. Dein Sein und Wirken hat unser Leben bereichert.“

Nur 15 Jahre alt ist die Brandenburger Gymnasiastin Anna geworden. Ihre Eltern erfüllen den letzten Wunsch. Die Brandenburger Schülerin kann im Wald beigesetzt werden, wie sie es sich gewünscht hätte. Quelle: privat

Der Tod des Mädchens kam völlig unvorbereitet. Von der angeborenen Herzschwäche wusste niemand etwas. Am Vormittag des 5. Mai hörten Vater und Bruder ein Poltern im Flur. Anna war dort zusammengebrochen.

Der Vater nahm sein sterbendes Kind in den Arm. Er und Annas Bruder alarmierten die Rettung und versuchten, das Mädchen mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage zurück ins Leben zu holen. Alles leider vergebens. Sie konnten sich nicht einmal richtig von Anna verabschieden.

Todesermittlungsverfahren

Die Behörden haben den Leichnam zur Beisetzung freigegeben, auch wenn das Todesermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Freitag wissen lässt.

Die Behörde muss in traurigen Fällen wie diesem, in denen ein junger Mensch so plötzlich stirbt, von Amts wegen ermitteln. In aller Regel vergehen dann leider noch Monate, bis ein Fremdverschulden mit allerletzter Sicherheit und endgültig ausgeschlossen wird.

Von Jürgen Lauterbach