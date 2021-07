Brandenburg/H

Im vergangenen Jahr musste er trotz aller Kraftanstrengungen ausfallen, in diesem Jahr soll er unbedingt stattfinden: Der Fashion Day 2021 auf dem Neustädtischen Markt wird am 3. September stattfinden. Als Veranstalter geht die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft STG davon aus, dass Rahmenbedingungen für öffentliche Veranstaltungen in Kürze weiter gelockert werden.

Optimistisch zu Lockerungen

„Wir sind optimistisch, dass in den kommenden Wochen auch im Land Brandenburg weitere Lockerungen in Kraft treten und für die sich an die Veranstaltung anschließende Shoppingnacht auch wieder Einkaufen ohne Mund-Nasen-Bedeckung möglich sein wird“, sagt STG-Geschäftsführer Thomas Krüger.

Vorbereitung seit Wochen

Die STG arbeite bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren an den umfangreichen Vorbereitungen. Auf der Modenschau im Herzen der Havelstadt präsentieren viele Freizeitmodels auf einem 50 Meter langen Laufsteg die Mode, neue Trends und die aktuelle Herbst- und Winterkollektionen der Innenstadthändler.

Einzelhändler freuen sich

In Gesprächen mit den Einzelhändlern sei mehr als deutlich geworden, dass diese sich insbesondere auch wieder auf die alljährliche Shoppingnacht freuen. Auf dem Fashion Day präsentieren die überwiegend inhabergeführten Geschäfte mit ihren individuellen Bekleidungsangeboten neueste Alltags- und Sport- bis hin zu Festtagsmode. Sie laden Kunden nach dem Fashion Day auch zum Einkauf ein. Denn gerade diese kleinen Geschäfte in Verbindung mit der Vielzahl an gastronomischen Angeboten sorgen aus Sicht der STG für lokale Identität und auch zukünftig für eine attraktive Innenstadt.

Autohaus als Sponsor

Hauptsponsor des Fashion Days wird die Autohaus Mothor GmbH sein. „Auch wir freuen uns, dass größere Veranstaltungen nun wieder möglich sind und wir als regionales Unternehmen zum Erhalt des vielfältigen Angebots unserer Innenstadt beitragen können“, so Geschäftsführer Daniel Priebs vom Autohaus Mothor.

Kartenverkauf im August

Ab der zweiten Augustwoche sind in der Touristinformation die Karten für den bekannten „Seat-and-Eat“-Bereich erhältlich. Geplant ist wie in den Vorjahren auch wieder der für alle kostenfrei zugängliche Zuschauerbereich.

Von André Wirsing