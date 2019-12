Fast 1000 Pakete gebunkert – Früherer Hermes-Bote erneut verurteilt

Brandenburg/H

Der Mann der 1000 nicht angekommenen Pakete muss auch nach dem Urteil der Berufungsinstanz eine Gefängnisstrafe absitzen.

Die Berufungskammer des Landgerichts Potsdam verurteilte den früheren Hermes-Boten an diesem Donnerstag aber nicht nur wegen seiner Verstöße gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis zu 3 Jahren und zwei Monaten Haft.

Verurteilt wurde der in Rathenow geborene Mann außerdem, weil er erhebliche Mengen Drogen wie mehr als 500 Gramm Amphetamine besaß und weil er seine Freundin zusammengeschlagen und schwer verletzt hat. Die Gesamtstrafe entspricht genau dem Urteil des Schöffengerichts Brandenburg vom vergangenen Juli.

Drogenhandel als Vorwurf vom Tisch

Einziger Unterschied ist, dass das die Potsdamer Strafkammer den vom Amtsgericht verurteilten Drogenhandel für nicht zweifelsfrei erwiesen hält und daher nur den Drogenbesitz bestrafte.

„Wir glauben Ihnen allerdings nicht, dass Sie das Rauschgift nur für den Eigenbedarf gekauft haben“, betont die vorsitzende Richterin Ulrike Phieler-Morbach in ihrem Urteilsspruch.

Der Fall des Mannes, der für ein Subunternehmen des Hermes-Versandes Pakete ausfuhr, hatte Anfang des Jahres für großes Aufsehen gesorgt. Denn der 36 Jahre alte Sven N. hat mindestens 931 Sendungen, vermutlich sogar noch einige mehr, nicht an die Adressaten ausgeliefert.

Harte Arbeit – nicht gut bezahlt

Stattdessen bunkerte er die Paketsendungen im Schuppen seiner Freundin in Kirchmöser, in der Tiefgarage seines Großvaters und ganz überwiegend in seinem angemieteten Bungalow in Ferchesar.

Der Angeklagte gesteht die Nichtzustellung der Pakete, die das Gericht nicht als Unterschlagung wertet, sondern als 931-maligen Verstoß gegen das Postgeheimnis. Die Richterin äußert sogar ein ganz klein wenig Verständnis für den Angeklagten. „Eine harte Arbeit und nicht gut bezahlt.“

Den beschönigenden Aussagen seines Arbeitgebers vor Gericht schenkt die Strafkammer wenig Glauben auch angesichts des Stundenlohns von 9,50 Euro. Phieler-Morbach: „Die Arbeitsbedingungen sind auch für andere Fahrer hart (s. Info-Box).“

Post- und Paketzusteller sind häufig krank Post- und Paketzusteller sind weit häufiger und länger krankgeschrieben als die Beschäftigten anderer Berufsgruppen. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Krankenversicherung Barmer. Auf Mitarbeiter von Post- und Zustelldiensten sind im vergangenen Jahr 34,6 Krankheitstage je Person entfallen, berichtet Barmer-Sprecher Markus Heckmann. Über alle Berufsgruppen hinweg habe die durchschnittliche Krankschreibung bei 19,8 Tagen je Person gelegen. Briefträger und Paketzusteller sind den Angaben zufolge nicht nur häufiger, sondern auch länger krankgeschrieben. Im Durchschnitt dauerte bei Post- und Paketzustellern eine Krankschreibung im vergangenen Jahr 22,5 Tage. Der Durchschnitt über alle Berufsgruppen hinweg lag bei 15,1 Tagen. Die hohen Fehlzeiten der Zusteller verursachen einen Krankenstand von 9,5 Prozent. Das heißt, von 1000 Beschäftigten fehlten im Jahr 2018 täglich 95 krankheitsbedingt.

Gleichwohl verkennt das Gericht die Schuld des Angeklagten keineswegs, zumal der ständige Drogenkonsum ihn in seiner Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigt hat. Die Strafkammer glaubt Sven N. auch nicht, dass er keine Pakete geöffnet habe.

64 Pakete geöffnet und leer

64 der 931 Pakete seien geöffnet und leer gewesen. Den Wert setzt das Gericht aufgrund polizeilicher Berechnungen mit mehr als 2600 Euro an.

Zur Höhe der neuerlich ausgesprochenen Haftstrafe für den mehrfach vorbestraften Sven N. tragen auch die beiden anderen Straftaten in erheblichem Maße bei: der Drogenbesitz und die Körperverletzung.

Die Faustschläge ins Gesicht seiner Partnerin haben indirekt dazu geführt, dass Sven N. mit seinen vielen gebunkerten Paketen aufgeflogen ist. Denn die Frau, der es das angetan hat und die sich daraufhin von ihm trennt, bringt die Polizei im Januar 2019 auf seine Spur.

Ex-Freundin verständigt Polizei

Die Pakete in ihrem Schuppen in Kirchmöser sind ihr im Weg, als sie ihr Fahrrad holen will. Sie verständigt die Polizei und dann geht alles seinen Gang bis zur Gefängnisstrafe.

Dies alles würde die Anzeigenerstatterin vermutlich gern wieder rückgängig machen. Denn sie und Sven N. sind nicht nur wieder ein Paar. Sie sind inzwischen miteinander verlobt.

Vor diesem Hintergrund setzt das Landgericht Potsdam, wie von Verteidiger Michael Manczak gefordert, den Haftbefehl gegen den Angeklagten außer Vollzug. Er kann nach seiner Verurteilung fürs Erste zu seiner Verlobten nach Hause fahren, muss sich nur regelmäßig bei der Polizei melden.

Aus Ex-Freundin wird Verlobte

Wie viel ihm die Frau bedeutet, dass ihm alles dolle leidtut und er von nun sein Leben ohne Drogen fortsetzen will, versichert Sven N. dem Gericht.

Er erzählt, wie seine Verlobte ihm vor dem Prozess einen Brief ins Untersuchungsgefängnis geschickt habe mit den Worten: Zusammen schaffen wir das. Er bewundere, dass sie trotz allem zu ihm halte. „Das finde ich total schön“, sagt der Angeklagte.

Von Jürgen Lauterbach