Brandenburg/H

Über einen Finanzrahmen bis zu zehn Millionen Euro kann Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) übergangsweise verfügen, wenn die Stadt am 1. Juli den Betrieb des Impfzentrums im Stahlpalast übernimmt.

Einstimmiger Beschluss

Die Stadtverordneten haben dazu am Mittwochabend einhellig einen entsprechenden Beschluss gefasst und auch die Übernahme genehmigt. Die Stadt tritt damit in bestehende Verträge ein zum medizinischen Personal, zu Mieten und Betriebskosten, zu Termin-Management und Call-Center, zur lokalen Impfstofflogistik sowie zur Datentechnik.

1,5 Millionen pro Monat

Im Rathaus rechnet man mit Kosten von bis zu 1,53 Millionen Euro pro Monat. „Überschlägig ist bereits bei einer Laufzeit der Impfzentren bis Ende September diesen Jahres von einem Aufwand in Höhe von fünf Millionen Euro auszugehen. Sollte sich die Impfkampagne verlängern – Stichworte sind zusätzliche Auffrischungsimpfungen, Impfungen von jüngeren Personen – dann kommen weitere monatliche Aufwendungen hinzu“, sagt der Oberbürgermeister.

Betrieb bis Jahresende

Im Klartext: Scheller rechnet damit, das Impfzentrum bis mindestens zum Jahresende zu betreiben. Der Mietvertrag mit dem Hotel- und Stahlpalastbetreiber ND Verwaltungs- und Management GmbH in München laufe zwar vorerst nur bis Ende Juni, verlängere sich aber monatlich, wenn die Kommune nicht kündigt.

4200 Dosen pro Woche

Oberbürgermeister Steffen Scheller (links) und DRK-Vorstand Andreas Griebel im Impfzentrum. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Landesregierung habe zugesichert, dass insgesamt pro Woche 55.000 Impfdosen an die Impfzentren verteilt werden. „Für das Impfzentrum im Stahlpalast ergibt sich daraus ein Wochenkontingent von 4200 Dosen plus/minus X. Derzeit gibt es im Land in den bestehenden KVBB-Impfzentren insgesamt 78 Impfstraßen, davon sechs in der Stadt Brandenburg an der Havel“, sagt Scheller.

KVBB zieht sich zurück

Bisher hatte die Kassenärztliche Vereinigung KVBB die Regie über die Impfzentren, will diese aber abgeben, weil sie auf das Impfen durch die Hausärzte setzt. Allerdings wird dabei vernachlässigt, dass viele Brandenburger gar keinen Hausarzt haben und im Land ohnehin Ärztemangel herrscht.

Klinikum impft wieder

Die KVBB hat auch vor einigen Wochen die Erstimpfungen beispielsweise am Städtischen Klinikum untersagt, dort durften zeitweise nur noch Zweitimpfungen verabreicht werden – nur geschuldet dem Prinzip, dass erste und zweite Injektion am selben Ort zu erfolgen haben. Ab kommender Woche werde das Klinikum reaktiviert, verspricht Scheller.

Kommune tritt in Verträge ein

„Mit in das kommunale Impfen einbezogen werden soll neben dem Impfzentrum im Stahlpalast auch das Städtische Klinikum, das sich als zusätzliche, leistungsfähige Impfstelle, insbesondere für Kohorten von Impfberechtigten, aber auch für inhomogene Personengruppen, bereits etabliert hat.“ Eine Kohorte war beispielsweise das medizinische Personal in der Stadt außerhalb des Krankenhauses, das in der Mehrzahl dort geimpft worden ist. Die Stadt tritt auch hier in die Verträge zwischen Gesundheitsministerium und Landeskrankenhausgesellschaft ein.

Stadt geht in Vorleistung

Sämtliche Kosten werden der Kommune später vom Bund über das Land ersetzt. Scheller braucht dennoch vorerst den größeren finanziellen Spielraum, der von 1,5 auf 10 Millionen Euro erweitert wurde. Sonst müsste er ab dem ersten Euro über der Grenze sofort einen Nachtragshaushalt aufstellen – das will er vermeiden, weil es Abläufe verzögern würde. In jedem Falle bleiben die Stadtverordneten zuständig, weil sie alle überplanmäßigen Ausgaben über 200.000 Euro hinaus absegnen müssen.

Ansehnliche Bilanz

Das Impfzentrum im Stahlpalast hat bereits eine ansehnliche Bilanz. Betrieben wird es federführend vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes gemeinsam mit Johannitern und Arbeiter-Samariter-Bund. Dort wurden mittlerweile fast 40.000 Impfungen mit Moderna und AstraZeneca verabreicht, genau waren es am Dienstagabend 36.738. Täglich kommen derzeit rund 800 Impfungen hinzu.

Zudem haben die mobilen Impfteams 12.700 Dosen Biontech/Pfizer zu den Menschen gebracht: 5550 in Brandenburg an der Havel, 2917 im Havelland sowie 4233 in Potsdam-Mittelmark.

160 Testhelfer beim DRK

Zudem betreibt das DRK insgesamt sechs Teststellen im Stadtgebiet, geht zudem in Unternehmen, Tagespflege und Kitas – testet dort pro Woche annähernd 1000 Menschen. Mittlerweile verfügt das DRK über 160 ausgebildete Testhelfer.

Von André Wirsing