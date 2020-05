Brandenburg/H

Nichtsahnend war ein zwölf Jahre altes Mädchen am Montagvormittag in einer Straßenbahn in Brandenburg/Havel unterwegs mit ihrer Freundin. Plötzlich kam in Höhe der Fouquéstraße eine unbekannte Frau auf sie. Sie schlug die Zwölfjährige unvermittelt ins Gesicht.

Zeugen in der Bahn kamen dem Mädchen zu Hilfe, die Beschuldigte verließ an der nächsten Haltestelle die Straßenbahn. Das Mädchen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtet Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin.

Unterkühlt ins Krankenhaus

Polizeibeamten suchten im Umfeld und stießen auf eine 40 Jahre alte Frau aus Brandenburg/Havel, auf die die Beschreibung der Zeugen zutrifft. Die Verdächtige sagte nichts zu den Vorwürfen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat einen Wert von 4,9 Promille ergeben. Die Frau war unterkühlt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

