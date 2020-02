Fast 700 Brandenburger wollen Frances retten

Brandenburg/H

Das war am Samstag am Saldern-Gymnasium ein Riesenerfolg für alle Menschen, die eine Stammzellenspende benötigen. 678 Brandenburger haben sich bei der großen DKMS-Spendenaktion registrieren lassen. Sie nahmen teil an der Typisierungaktion „Frances will leben“. Zudem spendeten die Havelstädter 11.726 Euro. Dafür waren 90 Helfer unterwegs, die für den reibungslosen Ablauf der Typisierung sorgten.

Fast 700 Brandenburgerinnen und Brandenburger kamen am Samstag zum Saldern-Gymnasium um sich für Frances typisieren zu lassen.

Die 28-jährige Frances aus Brandenburg ist an Blutkrebs erkrankt und liegt im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Sie benötigt eine Stammzellenspende und sucht ihren Lebensretter. Die DKMS ist eine gemeinnützige GmbH zur Registriereung von Stammzellenspendern.

Von Anteilnahme überwältigt

Am Samstag waren Familienangehörige und Freunde von Frances dabei, die Johanniter, die Feuerwehr Göttin und allein die Fußballer von Borussia Brandenburg waren mit 30 Mann an Bord.

„Wir sind total überwältigt von der Anteilnahme und der tollen Unterstützung. Ich kann nur an alle ein dickes Dankeschön sagen,“ freut sich Manuela Wichterei, die Mutter von Frances über die Hilfsbereitschaft. Nicht nur zum Registrieren haben die Brandenburger Schlange gestanden. Freunde backten 50 Kuchen und die Göttiner Feuerwehr sorgten mit Erbsensuppe für deftige Kost. Für Kinder gab es eine Torwand und sie durften einmal einen Blick in einen Rettungswagen oder ein Löschfahrzeug werfen.

Spendengeld nötig für Aktion

„Die Stimmung ist total toll und wir sind von der Resonanz überwältigt. Alle Erwartungen wurden übertroffen und das gespendete Geld reicht für einen großen Teil der Finanzierung der Typisierungen,“ so Kathrin Grothe von der DKMS.

Aber viel wichtiger war die Bereitschaft, sich bei der DKMS registrieren zu lassen. Mit dabei auch Julia Döpke. Die 29-Jährige hat gleich auch noch etwas gespendet. „Ich finde das eine gute Sache. Es ist nur schade, dass man immer wieder bekannte Gesichter benötigt, um die Leute dazu zu bewegen. Ich denke da auch an Ela Wagner, die viel zu früh gestorben ist.“

Scheck über 400 Euro

Auch die Raketen sind zum von Saldern-Gymnasium gekommen. Es ist eine Fußballertruppe aus ehemals bekannten Kickern verschiedener Vereine der Havelstadt. Sie kamen mit einem Scheck über 400 Euro. Wer von ihnen noch nicht registriert war, holte das am Samstag nach. So auch Sebastian Heitepriem, der sich mit seinem Team entschloss zu helfen, einfach nur um insgesamt etwas zu tun.

Egal wann, Hauptsache man macht mit, war auch für Marcel Nellessen ausschlaggebend. Für den 51-Jährigen war wichtig mit helfen zu können. Alica Müller und Luca Wieclaw, die beide 17 Jahre alt sind, wollen einfach helfen, Leben zu retten. So wurde Alica durch einen Vortrag in der Schule dazu angeregt. Sie hat auch schon einen Organspenderausweis. Luca hat familiäre Erfahrungen. Seinem Onkel konnte gegen den Krebs nicht geholfen werden. Jetzt ist Luca froh, die Aktion unterstützen zu können.

Spanierin Hoffnung gegeben

Dass die Registrierung schnell helfen kann, weiß Stefan Tiemann. Er hat sich erst im April 2019 auf Eigeninitiative typisieren lassen und zu Jahresbeginn wurde er bereits angefragt. „Nach einigen Untersuchungen im Virchow-Klinikum in Berlin war klar, dass meine Stammzellen für jemanden als Hilfe geeignet waren,“ erzählt er am Rande des Aktionstages. Einer Frau in Spanien gibt eine Stammzellenspende Hoffnung auf Leben.

In diesem Sinne waren auch Carolin und Jan Richter zum Registrieren gekommen. „Wir möchten einfach nur helfen. Nicht nur weil wir Frances kennen, sondern weil es Leben retten kann,“ erzählt die 2-8jährige Carolin während ihr Mann bereits die Stäbchen im Mund hat. Auch sie verbindet mit dieser Aktion die Erinnerung an Ela Wagner.

Spenden helfen, die Aktion zu finanzieren. Denn jede Typisierung kostet 35 Euro.

