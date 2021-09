Brandenburg an der Havel - Nach fast 90.000 Impfungen in Brandenburg an der Havel: Impfzentrum im Stahlpalast schließt

Die Tage des Impfzentrums im Stahlpalast in Brandenburg an der Havel sind am Freitag vorbei, am Donnerstag öffnet es zum letzten Mal. Nun wurden einige Helfer stellvertretend für Hunderte geehrt.