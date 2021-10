Brandenburg/H

Das neue Schulzentrum mit Grund- und Oberschule, Hort, Sportanlagen und Freigelände stößt auf große Zustimmung bei den Stadtverordneten, nach dem Finanzausschuss hat sich auch der Stadtentwicklungsausschuss ohne Gegenstimmen für die Pläne der Verwaltung ausgesprochen. Es gab lediglich vereinzelt Enthaltungen, diese rühren aber daraus, dass einzelne Fraktionen unbedingt noch einmal Standorte diskutieren wollen.

Südlich des Wiesenwegs

Die Verwaltung präferiert den Standort Wiesenweg Süd, also faktisch neben der Dreifelderhalle. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht, es gab extra eine Projektgruppe aus Bauverwaltung, Liegenschaftsbetrieb GLM und Schulverwaltung, zu allen elf Standorten wurden ausführliche Steckbriefe erstellt“, sagt die für Schulverwaltung zuständige Fachbereichsleiterin Viola Cohnen.

Stärkung durch Gymnasium

In der Beschlussvorlage liest sich das dann so: „Da sich bereits Schulanlagen unmittelbar neben dem Gelände Wiesenweg Süd befinden und ohne Straßenquerung erreichbar sind, ist dieses Gelände für die Errichtung eines Schulzentrums mit Oberschule, Grundschule, Sportanlagen und Hort prädestiniert. Das angrenzende Gelände des von-Saldern-Gymnasiums trägt zur weiteren Stärkung eines großen Schulzentrums mit Grundschule, Oberschule und Gymnasium bei.“

Alle Daten berücksichtigt

Es komme auch nur ein Standort in der Innenstadt in Frage, berücksichtigt worden seien auch Daten zu Geburten, Zuzügen, Anmeldewünsche der Eltern sowie die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.

Nur ein Bruchteil des Geldes

Viola Cohnen warnt vor einem weiteren Ausdehnen der Standortdiskussion: „Das Beantragen der Fördermittel brennt mir auf der Seele. Das Bildungsministerium hat in diesem Jahr das Kommunale Investitionsprogramm mit 70 Millionen Euro ausgestattet, das ist mit Anträgen aus dem ganzen Land schon mit 400 Millionen Euro überzeichnet. Nach meiner individuellen Schätzung bekommen wir ohnehin nur einen Betrag zwischen drei und fünf Millionen Euro ab.“

Sehr große Investition

Zum Verständnis: Die Verwaltung plant für das Gesamtprojekt mit einer Investitionssumme von 61,7 Millionen Euro. Sie wird also das Schulzentrum ohnehin nur in Abschnitten bauen können.

Planung ist Voraussetzung

Der städtische Planungschef Martin Dornblut braucht eine schnelle Entscheidung: „Wir benötigen externe Hilfe in der so genannten Leistungsphase 3 werden Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung erstellt, das ist Voraussetzung für das Beantragen der Fördermittel.“ Heißt im Klartext: Der Stadtverwaltung läuft gerade mal wieder die Zeit weg.

Das sieht auch Manfred Otto von der CDU so: „Wir haben gar keine Zeit mehr, um andere Standorte luxuriös zu untersuchen, sondern sollten uns schnell um das Geld bemühen.“

Werbung für andere Standorte

Die Freien Wähler hatten unter anderem für den Standort Caasmannstraße geworben, weil nebenan sowieso die neue Oberschule ihr Übergangsquartier gefunden hat. Die Bündnisgrünen votierten für die Otto-Garz-Straße, die Musik spiele im Bahnhofsumfeld, in Schmerzke und in Gollwitz.

Abhängig vom Nahverkehr

Auch das Argument „Kurze Wege für kurze Beine“ stimme nur noch bedingt, erwidert Viola Cohnen. „Die ganze Stadt ist ein einziger Schulbezirk, es gibt also ein freies Anwählen durch die Eltern. Viele bringen ihre Kinder nicht in der Nähe ihrer Wohnung zur Schule, sondern entlang ihres Arbeitsweges. Und mit einem gut organisierten ÖPNV ist alles machbar.“

Stadtverordnete entscheiden

In der kommenden Woche berät noch der Hauptausschuss zu der Schulzentrumsvorlage, am 27. Oktober alle Stadtverordneten. Dann muss die Verwaltung noch rechtzeitig in diesem Jahr die Entwurfsplanung hinbekommen und sich dann um das Geld vom Land bemühen.

Von André Wirsing