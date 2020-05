Brandenburg/H

Weil ein Nachbar laut herumgrölte, rief eine Frau in der Willi-Sänger-Straße in Brandenburg am Freitagabend die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort gegen 19.30 Uhr einen 30-Jährigen Mann an, der erheblich alkoholisiert war.

Der Ruhestörer war laut Polizeibericht nicht in der Lage, selbstständig zu gehen, mehrfach fiel er beim Versuch zu laufen einfach um. Die Polizisten nahmen den Mann, der sich auf beachtliche 2,8 Promille pustete, mit zur Wache. Er musste dort seinen Rausch ausschlafen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Philip Rißling