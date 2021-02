Fast ein Promille der Brandenburger ist jetzt bei den Grünen

Brandenburg/H

Die Grünen der Havelstadt wollen beobachtet haben, dass „Themen wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und ein vielfältiges Miteinander hoch im Kurs“ stehen. Fest machen das die Mitglieder um die beiden Sprecher Anika Grahlow und René Blumenthal an den Neumitgliedern.

Mehr und mehr Menschen ziehe es in die Stadt, haben die Grünen beobachtet. Auch der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburg an der Havel „ist in den vergangenen Monaten rasant gewachsen.“ Bestand er Anfang 2018 noch aus rund 30 Mitgliedern, seien es bald mehr als 70.

„Mit den aktuellen Zuzügen und Neumitgliedschaften erreichen wir in absehbarer Zeit die magische Zahl von 72 Mitgliedern“, sagt der Mitgliederbeauftragte Matthias Schulz. Der „echte Meilenstein“: Bei 72 Mitgliedern ist „einer von 1000 Menschen in Brandenburg ein Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen.“ Was dieser niedrige Wert für eine Parteien-Demokratie bedeutet, beantworten die Grünen nicht. Fakt ist: Die Parteien haben es schwer in der Stadt Brandenburg. Nach wie vor ist die CDU die stärkste Partei. Sie liegt knapp unter der 200-Mitglieder-Marke, wie CDU-Kreisvize Walter Paaschen sagt.

Die Partei verliere weiter leicht, räumt er ein. Nicht anders geht es den Linken, wie deren Chefin Claudia Sprengel sagt. Etwa 150 Männer und Frauen tragen noch ihr Parteibuch. Wie bei der CDU auch, ist trotz einiger Neuzugänge der Altersdurchschnitt extrem hoch.

Die meisten Parteien verlieren und werden älter

Ebenso wie bei der SPD, die noch etwa 125 Mitglieder hat, seit die Partei nach dem internen Streit und der Abspaltung einiger Freier Wähler um Dirk Stieger und Norbert Langerwisch zur Ader gelassen wurde. Parteichef Daniel Keip weiß um die personelle Schwäche und das überalterte Team, will sich aber um Nachwuchs kümmern und steht mit 30 Jahren selbst für einen Neuanfang.

Bleiben an Parteien noch AfD und FDP. Die AfD zählt in Brandenburg knapp 60 Mitglieder, die Liberalen etwa die Hälfte davon. Die Parteimitglieder aller Parteien zusammen genommen, bewegt sich die Zahl noch immer deutlich im Promillebereich. Bei 72 000 Einwohnern bräuchte es 720 Mitglieder um die Ein-Prozent-Hürde zu knacken.

Das birgt die Chance, sehr schnell in der Parteienhierarchie aufzusteigen und dort Karriere zu machen. Doch auch die Gefahr, von einigen wenigen Multifunktionären. Häufig finden die Parteien kaum genug Personen um alle Posten zu besetzen.

„Tierschutz. Klimaschutz. Menschenrechte.“

Die Grünen feiern ihren Zuwachs gleichwohl. So schreibt Steffi Kurth: „Ich war schon immer Sympathisantin und Wählerin der Grünen. Mit meinem Umzug nach Brandenburg ergab sich eine gute Gelegenheit, in die Partei einzutreten und aktiv mitzuwirken. Ich kann es jedem nur empfehlen.“

Verena Kohl ist seit 2020 Grünen-Mitglied. Sie berichtet: „Tierschutz. Klimaschutz. Menschenrechte. Das waren meine ersten politischen Herzensthemen. Für mich stand fest: Meckerei, Ablehnung und Verurteilung bringen keine Veränderungen, sondern nur Frust. Selbst ist die Frau.“ Wenig später landete sie beim grünen Kreisverband in noch nicht einmal einem Jahr konnte sie bereits einige Ideen und Themen einbringen. Höhepunkt „war die Teilnahme an der Bundesdelegiertenkonferenz, auf der wir unser neues Grundsatzprogramm beschlossen haben.“

Zuwachs durch Zuzug

Das wachsende Interesse an grüner Politik geht einher mit positiven Prognosen für die Entwicklung der Havelstadt. Immer neue Städterankings sehen Brandenburg an der Havel, was die zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung angehe, auf vorderen Plätzen. Relativ niedrige Mieten und die gute Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel seien nur zwei der Wachstumsfaktoren.

„Von den Neumitgliedern, die durch Umzug Mitglied wurden, stammen fast alle aus Berlin“, sagt Matthias Schulz. Doch auch Schülerinnen und Studenten aus der Stadt schlössen sich der Partei ein.

Der langsame aber beständige Aufstieg der Grünen bleibt auch der politischen Konkurrenz nicht verborgen. So verwundert es nicht, dass die CDU, die bei der jüngsten Kommunalwahl zwar stärkste Kraft blieb aber dennoch ein Drittel der Mandate verlor, die Grünen augenscheinlich vor der Tür stehen lassen will, wenn es um die Bildung einer Rathauskoalition geht.

Grüne als CDU-Feindbild

Man müsse „nicht alles nachäffen was im Land passiert“, sagt Walter Paaschen auf die SPD-CDU-Grünen-Koalition auf Landesebene angesprochen. Wenn heute die Grünen in Brandenburg an der Havel beklagen, hier sei nicht genug für Radfahrer getan worden, „beklagen sie die Politik von Herrn Krombholz, der für das Straßenpflaster die Verantwortung trug.“

Dass Krombholz seit über 15 Jahren nicht mehr Baubeigeordneter ist, räumt Paaschen zwar ein, sieht den Grünen Stadtverordneten gleichwohl in der Verantwortung. Mit Blick auf das Vorgehen gegen den Anbau von Blaubeeren und Spargel beklagt er zudem, dass „von den Grünen Naturschutz gegen unsere Landwirte durchgesetzt werden soll.“ Und er glaubt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Abholzen von Urwälder und dem Import von Sojabohnen für Vegetarier bestehe: „Gegen dieses Verhalten habe ich etwas!“, sagt der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung.

Von Benno Rougk