Fast jeder fünfte Unterrichtende im Brandenburger Umland ist Quereinsteiger

Nirgends wo sonst in der Region ist der Anteil von Seiteneinsteigern an Schulen so hoch wie im Umland der Stadt Brandenburg, dem früheren Altkreis Brandenburg. Das zeigen auf MAZ-Anfrage die Zahlen des Bildungsministeriums Potsdam mit dem Stichtag 30. September 2019. Danach sind 19,4 Prozent der Lehrkräfte im Brandenburger Umland Quereinsteiger. Damit stammt fast jeder fünfte Unterrichtende aus einem anderen Beruf. Die Zahl bezieht sich auf die Schulen in den Gemeinden Kloster Lehnin, Groß Kreutz ( Havel) und in den Ämtern Wusterwitz, Ziesar und Beetzsee und die Grundschule in Golzow. 42 von 217 Lehrern sind Seiteneinsteiger.

Am niedrigsten ist der Anteil in der Region um Belzig, was dem Altkreis Belzig entspricht, mit 12,3 Prozent Anteil am Lehrerkollegium. 37 von 300 Männern und Frauen, die dort an den Schulen unterrichten, sind Quereinsteiger. Diese Zahlen betreffen die Schulen in den Kommunen Bad Belzig, Borkheide, Borkwalde, Brück, Linthe, Niemegk, Wiesenburg und Treuenbrietzen.

Kaum Seiteneinsteiger an Gymnasien

In Brandenburg an der Havel beträgt der Anteil der Lehrer, die von anderen Berufen kommend in ein Kollegium gewechselt sind, 13,4 Prozent. In der Stadt Brandenburg unterrichten 613 an den 21 staatlichen Schulen einschließlich der beiden Oberstufenzentren. 82 Männer und Frauen, die dort unterrichten, kommen aus anderen Berufen.

In der Stadt Brandenburg ist der Anteil im Vergleich zum Vorjahr von 15,6 Prozent um 2,2 Prozent leicht gesunken. Im Fläming gibt es einen Rückgang um 3,3 Prozent. Im Brandenburger Umland hingegen ist von 2018 auf 2019 ein Anstieg um 1,5 Prozent zu registrieren.

Insbesondere auf dem Land sei es schwierig, ausgebildete Lehrer zu gewinnen, sagte Ministeriumssprecherin Antje Grabley. Seiteneinsteiger, die studiert haben, aber aus anderen Jobs kommen, arbeiten zumeist an Grund- und Förderschulen, Oberschulen und Oberstufenzentren. Sie werden berufsbegleitend durch Kurse geschult.

Unbefristet, entfristet und zusätzlich befristet

Antje Grabley sagte, in den vergangenen Jahren habe das Land jedes Schuljahr weit über 1000 Lehrkräfte entweder „erfolgreich unbefristet eingestellt oder entfristet sowie zusätzlich befristet eingestellt – insbesondere bei Seiteneinsteigern“. Klar machte das Ministerium, dass es ohne Seiteneinsteiger nicht gehe: „Den Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter geben.“ Gründe seien die Pensionswelle und steigende Schülerzahlen. Auch die Beschulung der Geflüchteten und die Ausweitung des gemeinsamen Lernens, also der gemeinsame Unterricht von Schülern mit Handicap mit solchen ohne, führe zu einem höheren Lehrerbedarf.

Das Land reagiert auch auf Ausbildungsseite. So wurde die Zahl der Studienplätze von 600 auf 1000 erhöht und das Referendariat auf um ein halbes Jahr auf zwölf Monate verkürzt.

Von Marion von Imhoff