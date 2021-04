Fehlende Rettungswege: Halteverbote jetzt auch in der Steinstraße

Brandenburg/H

Die Steinstraße als meistbefahrene Straße in der Brandenburger Innenstadt wird ab Freitag weitgehend für den ruhenden Verkehr gesperrt. Dann werden Halteverbotsschilder an den meisten Stellen zwischen Neustädtischem Markt und Steintorturm verhindern, dass parkende Fahrzeuge den Platz einnehmen, den im Brandfall die Feuerwehr braucht. Das dürfte Dutzende Parkplätze kosten.

Im Ergebnis einer Stellprobe der Feuerwehr zur Sicherung des zweiten Rettungsweges an Wohngebäuden in der Steinstraße zeigte sich, dass die Feuerwehr auf Grund der Oberleitungen der Straßenbahn die Drehleiter genau unter dieser Oberleitung nicht aufstellen kann.

Beim Großbrand Steinstraße/Ecke Paulinerstraße des Hauses Nummer 63 im Dezember 1996 kamen zwei Drehleitern zum Einsatz. Die Oberleitungen waren abgeschaltet. Quelle: Archiv/Rüdiger Böhme

Der Einsatz der Drehleiter ist an Gebäuden, die eine Brüstungshöhe von mehr als acht Meter überschreiten, allerdings zwingend erforderlich. Ein Aufstellen der Drehleiter ist demzufolge nur dort möglich, wo sich in der Steinstraße der ausgewiesene Parkstreifen befindet. Dieser muss dazu aber frei von Hindernissen sein.

Im Zuge der aktuellen Gefahrenabwehr sieht sich die Stadtverwaltung veranlasst, vor hohen Gebäuden, wo bisher das Parken gestattet war, absolute Haltverbote auszuweisen. Von den Haltverboten sind in der Steinstraße folgende Abschnitte betroffen: vor Haus-Nr. 10 und teilweise Nr. 11; teilweise vor Haus-Nr. 13 bis einschließlich Nr. 14; vor Haus-Nr. 18; von Haus-Nr. 24 bis 32; vor Haus-Nr. 43 bis Nr. 45; vor Haus-Nr. 50 und 51; vor Haus-Nr. 57 bis Nr. 59 sowie vor der Nummer 62.

Schilder kommen Freitag

Die Haltverbote werden am Freitag aufgestellt. Regelwidrig parkende Fahrzeuge können dann abgeschleppt werden. Mit Wirksamwerden der vorläufigen Haltverbote erfolgen durch die Feuerwehr weitere Stellproben, um die Gesamtsituation in der Steinstraße detailliert zu überprüfen. Möglicherweise kann in der Folge der eine oder andere Parkplatz doch frei gegeben werden.

Die Überprüfungen in den Bereichen Grabenstraße, Havelstraße, Kanalstraße und Goethestraße haben in der Vorwoche ergeben, dass dort die Sicherung des zweiten Rettungsweges über die Drehleiter gewährleistet ist. In der Bauhofstraße und der Luckenberger Straße wird es weitere Stellproben geben. Dort ist wegen der Oberleitung der Straßenbahn auch mit Problemen zu rechnen.

Desaströse Stellproben

Wie berichtet, hatte die Berufsfeuerwehr bereits Stellproben in der Innenstadt absolviert um zu prüfen, wie man hilfsbedürftige Personen beispielsweise im Brandfall retten kann, wenn das Treppenhaus nicht mehr genutzt werden kann.

Über die Drehleiter der so genannte zweite Rettungsweg hergestellt, ist das insbesondere bei den hohen Häusern in der Steinstraße möglich – und – wenn kein zweiter Rettungsweg im Hof ist – auch notwendig. Parkende Autos, die das „Anleitern“ der Drehleiter verhindern, machen den Rettungseinsatz unmöglich.

Gegenüber der MAZ bestätigte der Bürgermeister Michael Müller (parteilos), dass die Bauaufsicht und die Feuerwehr, für die der Beigeordnete Michael Brandt verantwortlich ist, derzeit keine andere Lösung sehen, als in der Steinstraße Halteverbote anzuordnen. Vor wenigen Wochen hatte Müller schon die Sperrung der meisten Parkplätze in der Packhofstraße und die Umwandlung von Kurzzeit in Anwohnerparkplätze verkünden müssen.

Erstmals in der Packhofstraße aufgefallen

Anlass war die geplanten Neubauten von Wohnhäusern an der Packhofstraße und Eichamtstraße. Dort hatte ein zukünftiger Bauherr von der Stadt verlangt, die Parkplätze aufzuheben, damit die Feuerwehr im Brandfall auch die oberen Etagen des Neubaus erreicht und man einen zweiten Rettungsweg hinter dem haus sparen kann.

Dafür muss der Drehleiterwagen mindestens neun Meter vor der Wand halten bei einer maximalen Brüstungshöhe von 18 Metern. Wie berichtet, war das an vielen Stellen – nicht nur beim geplanten Neubau nicht möglich. Die Folge: Dutzende weitere Parkplätze mussten gesperrt werden.

Außengastronomie wird das nächste Problem

Des SPD-Stadtverordnete Ralf Holzschuher hatte daraufhin gefordert, die Feuerwehr solle auch andere Stellen unter die Lupe nehmen. das tat sie nun.

Für die Händler und die Anwohner ist neue neueste Entwicklung ein großes Problem. Doch betroffen ist auch die Außengastronomie. Die Einzäunungen für den Restaurants und die Tische dort verhindern auch an vielen Stellen, dass dort eine Feuerwehr hält.

In der Verwaltung arbeitet man derzeit mit Hochdruck daran, hierfür eine Lösung zu finden. Womöglich ist die Diskussion um Parkplätze und Außengastronomie mit Blick auf die Rettungswege auch der Beginn einer Diskussion über die Verkehrsführung in der City insgesamt. Das könne man, so Müller aber nicht vom grünen Tisch aus entscheiden sondern müsse diese Diskussion zu „möglichen Veränderungen im Stadtkörper“ mit allen Bürgern und Betroffenen führen.

Von Benno Rougk