Fehlerkette führt zum Stromausfall

Brandenburg/H

Zu einem zeitweisen Stromausfall kam es am Montagnachmittag in der Kernstadt. Etwa zehn Minuten lang waren die Brandenburger in Alt- und Neustadt sowie auf der Dominsel ohne Strom. Dann hatten die Techniker der Stadtwerke Brandenburg umgeschaltet und die Versorgung wieder hergestellt.

Die Fehlersuche dauerte länger, das Schadensereignis musste rekonstruiert werden. „Am Anfang stand ein doppelter Erdschluss bei Bauarbeiten in der Krakauer Landstraße. Manchmal werden diese nicht erkannt oder auch nicht gemeldet“, sagt Stadtwerke-Chef Gunter Haase.

Anzeige

Die Verbindung der frei liegenden Stromleitung mit dem Erdreich sorgt dafür, dass in den unverletzten Mittelspannungskabeln die Spannung auf mehr als den Normalwert von 15.000 Volt steigt. Die Leiter erwärmen sich, es kommt zu Leitungsfehlern. Dies war am Montag zwischen den Trafostationen Nord 3 nahe der Apotheke und Nord 5 passiert.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir testen dann alle Leitungen hintereinander durch, müssen sie dazu auch sequentiell ab- und wieder zuschalten. So konnten wir den Fehler auch eingrenzen“, sagt Haase. Seit einigen Jahren haben die Stadtwerke den so genannten Standard n-1: Das ist das Beurteilungskriterium für die Ausfallwahrscheinlichkeit anhand von zusätzlich vorhandener Redundanz.

Das bedeutet: Wenn eine Leitung oder ein Transformator im Stromnetz aufgrund eines Fehlers plötzlich ausfällt, muss deshalb eine andere Leitung/Trafo seine Aufgabe übernehmen. Dabei darf nicht mehr Strom fließen als erlaubt, da es ansonsten überlastet wird und das Stromnetz zusammenbrechen kann. Aus diesem Grund werden die Betriebsmittel eines Stromnetzes nur mit etwa der Hälfte des maximal erlaubten Stromes betrieben, damit sie im Fehlerfall die andere Hälfte als Reserve zur Verfügung haben.

Von André Wirsing