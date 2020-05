Mit einem China-Auto durch Brandenburg – ein Selbstversuch

Brandenburg/H

Diese Spritztour macht mir Angst. Wenn die Chinesen so weitermachen, bekommen europäische Autohersteller ganz andere Probleme als Corona und Diesel-Skandal. Ich fahre einen brandneuen, weißen Fengon Glory IX 5. Umgeben von unerwartet hochwertigen Materialien genieße ich ein Raumgefühl, das zu diesen Zeiten passt. Der 137-PS-Motor von Mitsubishi hängt gut am Gas, genehmigt sich aber mit elf Litern Benzin einen aus der Zeit gefallenen Schluck aus dem Tank. Die Automatik sortiert fleißig und flott die einzelnen Gangstufen. Die Lenkung arbeitet fehlerfrei. Es gibt bei Fahreigenschaften und Ausstattung, so weit es sich für eine Proberunde attestieren lässt, nichts zu meckern. Erst recht nicht beim Kampfpreis von unter 25.000 Euro.

In Deutschland noch unbekannt Das Autohaus Albrecht in der Münsterschen Straße ging am 1. September 1990 als Renault-Händler an den Start. Damals auf dem Gelände der alten Galvanik in der Willi-Sänger-Straße. Dem französischen Hersteller bleibt das Familienunternehmen auch in Zukunft verpflichtet. Baic mit Sitz in Peking gehört zu den größten Fahrzeug- und Automobilproduzenten in China. Die Benzinmotoren, die sich mit Automatikgetrieben kombinieren lassen, werden bei Mitsubishi eingekauft. Bekannt ist Baic durch seine Kooperation mit Mercedes-Benz. In Wuhan ist der Sitz der Firmengruppe DFSK (Dongfeng), die zu den weltgrößten Lkw-Herstellern gehört. Längst werden auch Personenwagen produziert. In China ist die Marke eine große Nummer, in Deutschland sind die Autos nahezu unbekannt – noch. Beiden Marken ist der Spritdurst gemein, der je nach Modell zwischen 7 und 11 Liter liegen kann.

Mein Beifahrer im SUV-Coupé, Nick Albrecht, fühlt sich wieder einmal bestätigt. „Wir haben die Modelle auf unserer Bühne genau unter die Lupe genommen. Weil uns Qualität und Preis überzeugt haben, trauen wir den Chinesen in Brandenburg einen Erfolg zu“, sagte der Chef des Autohauses Albrecht der MAZ. Mit Baic aus Peking und DFSK aus Wuhan konzentriert sich der Händler auf zwei Hersteller, deren Modelle über den deutschen Generalimporteur Indimo ihren Weg in die Havelstadt finden.

China-Autos unter dem Renault-Rhombus. Das Autohaus Albrecht erweitert seine Modellpalette. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ausgerechnet das Familienunternehmen Albrecht, das seit genau 30 Jahren für den Namen Renault samt Tochter Dacia steht, wagt mit chinesischen Autos den Sprung in den Mehrmarkenhandel. „Ganz klar: Renault-Autos bleiben unser Hauptgeschäft. Aber bei dem Versuch, uns als Autohaus breiter aufzustellen, legt uns der Konzern keine Steine in den Weg“, berichtet Firmengründer und Seniorchef Wolfgang Albrecht. Seine Karriere als Unternehmer ist ohne die Autos mit dem Rhombus undenkbar. Am 1. September 1990 öffnete Wolfgang Albrecht mit seinem ältesten Sohn Jens in der Willi-Sänger-Straße den ersten Renault-Standort. Schon im folgenden Jahr wurden fast 1000 Autos abgesetzt. Es waren goldene Zeiten für Verkäufer. Fünf Jahre später zog das Familienunternehmen in einen Neubau auf die Automeile.

Das SUV-Coupé Fengon Glorx IX 5 von DFSK macht von außen und innen eine gute Figur. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach der Aufnahme von Dacia ins Händlerportfolio stehen die Albrechts mit den chinesischen Marken vor einer erneuten Zäsur. Von Corona war noch keine Rede, als die ersten Gespräche mit dem Generalimporteur anstanden. Mitten in der Pandemie ist der Autoabsatz um 60 Prozent eingebrochen. Da geht es den Albrechts nicht besser als anderen Kollegen in der Branche. Vorteil bei Baic und DFSK: die chinesischen Konzerne machen es den Händlern leicht. Keine Mindestabnahmemengen, keine Vorgaben für die Ausstattung der Autohäuser, die bei renommierten Herstellern oft bis ins Detail gehen und eine Menge Geld kosten. „Unser Engagement bleibt dadurch überschaubar“, meint Nick Albrecht.

Die Heckpartie des Fengon Glory von DFSK. Quelle: Frank Bürstenbinder

Verkauf und Werkstatt sind auf die neuen Modelle aus Fernost, die mit ihrer üppigen Ausstattung über Dacia-Niveau, aber dank ihrer Kampfpreise unter der Renault-Klasse liegen, eingerichtet. Niemand aus dem Team muss chinesisch büffeln. Wartungsanleitungen und Teilekataloge sind auf deutsch vorhanden. Diagnosetechnik ist vor Ort. Die Ersatzteilversorgung wird über ein Zentrallager im thüringischen Schwallungen gesichert. „Ohne funktionierende Rahmenbedingungen hätten wir uns nicht auf das Geschäft eingelassen“, berichten Nick und Wolfgang Albrecht.

Erste Chinesen verkauft

Ohne großes Tamtam sind die Chinesen auf den deutschen Markt vorgefahren. Auch das Autohaus Albrecht führt die neuen Marken mit leisen Tönen ein. „Das liegt auch an Corona. Aber wir wollen langsam anfangen. So hat es ja auch bei Dacia funktioniert“, wissen die Auto-Profis. Für Premierenvorstellungen und Firmenjubiläum soll etwas später in diesem Jahr noch Zeit sein. Die ersten Chinesen haben sich auch so verkauft.

Von Frank Bürstenbinder