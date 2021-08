Krahne

Im Mai der Flieder, gefolgt von den Pfingstrosen. Der Sommer verwöhnt das Auge mit Sonnenhut, Hortensien und Phlox. Martina Breyer und Lutz Raschke haben die Westseite ihres Gutshauses in Krahne in ein blühendes Kalenderblatt verwandelt. Jeden Monat gibt es ein neues Feuerwerk der Farben, dass nicht nur die Menschen erfreut, sondern Insekten anlockt. „So war in diesem Jahr auch die Garten-Yucca ein Hotspot für Bienen und Schmetterlinge“, berichten die glücklichen Besitzer des über 100 Jahre alten Backsteinbaus.

Ferienwohnungen in Krahne

Zur Freude besteht allen Grund. In mühevollen Schritten sind die Künstlerin und der IT-Spezialist bei der Umnutzung des denkmalgeschützten Hauses wieder ein Stück vorangekommen. Seit wenigen Tagen können Gäste in dem ehemaligen Rittergut derer von Rochow Urlaub machen. Biene und Falter heißen die beiden Wohnungen im Erdgeschoss, womit sich der Kreis zu den Insekten schließt, die sich dankbar auf den Blüten niederlassen. Viele Stauden hat das früher in Berlin lebende Paar kurzerhand aus ihrem Hauptstadtgarten nach Krahne umgepflanzt. Die Berliner Pflanzen gedeihen dank guter Bodenvorbereitung mit Kompost prächtig in märkischer Erde.

Vor fünf Jahren kauften Martina Breyer und Lutz Raschke aus Berlin das leerstehende Gutshaus in Krahne. Inzwischen haben die Künstlerin und der IT-Spezialist den Backsteinbau zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ebenso hoffnungsvoll entwickelt sich die Nachfrage nach den Ferienquartieren. „Wir hatten die Wohnungen kaum ins Netz gestellt, da gab es auch schon die ersten Buchungen. Ich denke, dass wir zur rechten Zeit die touristischen Angebote in Kloster Lehnin bereichern“, sagte Lutz Raschke der MAZ. Dass er sich gerade einen Rasentraktor zugelegt hat, ist ein Beweis dafür, dass auch diese beiden Berliner Gewächse in Krahne heimisch geworden sind. Jetzt locken sie mit ihren komplett ausgestatteten Ferienwohnungen in zwei unterschiedlichen Größen andere Menschen vor die Tore Brandenburgs.

Urlaub im Gutshaus

Was bei aller moderner Innenausstattung nicht fehlen darf, sind künstlerische Arbeiten an den Wänden von Martina Breyer, die unter anderem für ihre Rostdrucke bekannt ist. Bei dieser Batik ähnlichen Textilgestaltung wird mit Essenzen wie Essig, Gallapfelpulver, Tee, Weinsteinpulver, Pottasche, Alaun und Rotwein gearbeitet. Rostige Seile, Lochbänder, Scheiben oder Werkzeuge versprechen spannende Drucke, wie sie nun auch die Ferienwohnungen schmücken. Komplett nachgenutzt ist das einstige Gutshaus mit seiner rund 1000 Quadratmeter großen Nutzfläche und den über 90 Fenstern mit der Investition in den Tourismus noch lange nicht.

Materialmangel auch in Krahne

Neben einigen privaten Wohnräumen und dem Atelier von Martina Breyer gibt es noch jede Menge Platz für die nächsten Vorhaben. So wird im Erdgeschoss noch am Umbau ehemaliger Kita-Gruppenräume zu Mehrzweckräumen gearbeitet, die sich für Workshops und weitere Ausstellungen nutzen lassen. „Allerdings hat der Materialmangel auch Krahne erreicht. Der Einbau neuer Dielen kommt nicht voran, es fehlt an Holz“, berichtet Lutz Rascher. Im Obergeschoss wird gerade noch eine Wohnung ausgebaut, Handwerker geben sich die Klinke in die Hand. Andere Innenbereiche des eindrucksvollen Gebäudes bleiben vorerst unangetastet. „Unsere Vorstellungen lassen sich bei dieser Größe nur nach und nach umsetzen“, so Martina Breyer.

Martina Breyer in ihrem Kräuterbeet hinter dem Kunstgut Krahne. Am kommenden Wochenende wird erstmals zu einem Kräuterfest eingeladen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Krahne ist für das vor fünf Jahren zugezogene Paar längst zum Lebensmittelpunkt geworden. „Wir sind herzlich von der Dorfgemeinschaft aufgenommen worden. Viele Menschen nehmen Anteil an der Entwicklung des Gebäudes. Wir igeln uns nicht ein, sondern verstehen uns als offenes Haus“, berichtet Martina Breyer. Im Gutshaus lebten einmal bis zu 15 Mietparteien. Dazu kam der Kindergarten. Die Künstlerin wird ihre Wirkungsstätte wieder zu den Tagen des offenen Ateliers am 21. und 22. August öffnen. Doch schon am 14. und 15. August ist das Kunstgut Krahne erstmals Gastgeber für ein Kräuterfest. Während am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr verschiedene Stände aufgebaut sind, wird am Sonntag von 10 bis 13 Uhr zum Kräuterworkshop eingeladen. Anschließend gibt es eine Kräuterwanderung mit Ellen Opitz.

Von Frank Bürstenbinder