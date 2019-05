Brandenburg/H

Ab in die Ferien und den Alltag hinter sich lassen: Der Urlaub gilt vielen als die schönste Zeit des Jahres. Um ihn unbeschwert genießen zu können, sollten Arbeitnehmer ihre Rechte und Pflichten kennen. „Zehn Irrtümer im Urlaubsrecht“ hat Toralf Engelbrecht, Direktor des Arbeitsgerichtes in Brandenburg an der Havel, seinen Vortrag betitelt. Die Brandenburger Juristische Gesellschaft hatte dazu am Mittwochabend ins Oberlandesgericht eingeladen.

Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt gemäß dem Bundesurlaubsgesetz (BurlG) seit dem 1. Januar 1995 genau 24 Werktage. Das ergibt aber nicht fünf Wochen, denn: „Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind“, zitiert der gebürtige Brandenburger das Gesetz und deckt so den ersten Irrtum im Urlaubsrecht auf.

Aufrunden auf volle Urlaubstage

„In der Probezeit besteht kein Urlaubsanspruch“ formuliert Engelbrecht den zweiten Irrtum. Richtig ist, dass es eine sechsmonatige Wartezeit gibt, bevor Arbeitnehmer den vollen Urlaubsanspruch für ein Jahr erworben haben. „Von Anfang an haben sie aber Anspruch auf jeweils ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat eines bestehenden Arbeitsverhältnisses“, erläutert Engelbrecht.

Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Tage aufzurunden, wenn der Urlaub in Anspruch genommen wird.

Geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf Urlaub

Wer der Meinung ist, dass geringfügig Beschäftigte keinen Anspruch auf Urlaub haben, unterliegt dem dritten Irrtum. Geringfügig beschäftigt ist, wer nicht mehr als 450 Euro im Monat oder 5400 Euro im Jahr verdient, wobei nur der Arbeitgeber die Steuern und Krankenkassenbeiträge zahlt. Derartige Teilzeitbeschäftigte haben gemäß BurlG einen Urlaubsanspruch, der sich gemäß den vereinbarten Arbeitstagen errechnet.

Der gesunde Menschenverstand legt nahe, dass ein Urlaubsanspruch einzig und allein entstehen kann, wenn tatsächlich Arbeit in einem Arbeitsverhältnis geleistet wurde. Denkste, das ist Irrtum Nummer vier. Generell gilt zwar, dass für jeden vollen Monat eines bestehenden Arbeitsverhältnisses ein Urlaubsanspruch entsteht. Individuelle Sonderregelungen zur Kürzung des Anspruchs auf Erholungsurlaub können gegebenenfalls bei Elternzeit oder Sonderurlauben vereinbart werden, nicht aber im Fall von Mutterschutz oder Krankheit.

Ein voller Tag Urlaub für Heiligabend

Ein voller Wer glaubt, dass er Heiligabend oder Silvester jeweils nur einen halben Urlaubstag braucht, der unterliegt Irrtum Nummer 5. Auch wenn nur einen halben Tag lang gearbeitet wird, handelt es sich bei diesen Tagen, sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen, um Werktage und es muss jeweils ein voller Urlaubstag genommen werden.

Die Länge und die Lage des Urlaubs bestimmt der Chef – das hätten wohl manche Vorgesetzte gerne, aber hier irren sie ( Irrtum Nummer 6). Die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers sind zu berücksichtigen, sofern dem nicht dringende betriebliche Belange oder die Urlaubswünsche von Kollegen entgegenstehen, die aus sozialen Gründen Vorrang haben.

Wann der Urlaubsanspruch verfällt

Mit Irrtum Nummer sieben, acht, neun und zehn erläutert Engelbrecht mit Beispielen, wann ein Urlaubsanspruch endgültig verfällt und wann er – ausnahmsweise – finanziell vergütet werden darf. Die Ausnahmen: Das Arbeitsverhältnis endet, bevor der Urlaub genommen werden konnte. Und beim Tod eines Arbeitnehmers können seine Erben die finanzielle Vergütung seines noch bestehenden Urlaubsanspruchs geltend machen.

Von Ann Brünink