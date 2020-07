Ferienfreizeiten bringen wieder ordentlich Leben ins Schloss Gollwitz

Vom 27. bis 31. Juli gibt es ein weiteres Ferienangebot für Kinder von sechs bis 14 Jahren in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz. „Ich im Netz“ ist der Titel des Camps, das schulische Inhalte mit außerschulischen Aktivitäten verbinden soll.

„Zusammen wollen wir uns das Miteinander in sozialen Medien anschauen, über Engagement sprechen und viel in Bewegung sein“ heißt es in der Ankündigung. Los geht die Ferienfreizeit am Montag um 8.30 Uhr, beendet sein wird sie am Freitag gegen 15.30 Uhr. Dazwischen liegen vier Übernachtungen, Vollverpflegung, Betreuung und Programm.

Anmeldungen sind noch bis zum 23. Juli möglich. Das Anmeldeformular kann unter www.schlossgollwitz.de herunter geladen werden. Weitere Informationen gibt es dort ebenfalls. Zusätzlich ist die Verwaltung unter Telefon 03381-21 38 60 erreichbar.