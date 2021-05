Lünow

Aus dem Feriendorf wird ein Filmdorf. In Lünow in der ersten Junihälfte ein freies Quartier zu bekommen, dürfte schwierig werden. Zwei Wochen hält sich ein Filmteam für den neuen ZDF-Märchenfilm „Die Sterntaler der Glücks“ am Beetzsee auf. Mit Hauptdarsteller Jan Hasenfuß wird unter der Regie von Miriam Dehne auch am Badestrand und in der Ortslage gedreht. „Das werden spannende Tage in Lünow“, freut sich Ortsbürgermeisterin Petra Szymoniak. Weil die Akteure vor und hinter den Kulissen auch nach Drehschluss im Dorf bleiben wollen, hat die Produktionsfirma zahlreiche Übernachtungsplätze geordert.

Mit Sanierung begonnen

Auch in der Ferienanlage „Zur Möweninsel“ von Jessika (39) und Guido Raddatz (41) am Ortsrand werden die Filmemacher unterkommen. „Ab dem 31. Mai sind alle fünf Ferienwohnungen für zwei Wochen vermietet. Danach erwarten wir durchgehend Familien für den individuellen Urlaub. Wir sind so gut wie ausgebucht“, berichtet das Ehepaar. Als Eigentümer haben sie das Ende des Lockdowns für Ferienwohnungen lange herbeigesehnt. Die ersten Gäste über das Pfingstwochenende waren eigene Familienmitglieder. Die zurückliegenden Monate ohne Urlauber haben die Vermieter genutzt, um in Eigeninitiative mit der Sanierung der ersten Ferienwohnungen zu beginnen.

Jessika Raddatz zeigt eine mit Fördermitteln des Landkreises sanierte Ferienwohnung, die jetzt über einen Kamin und einen Essplatz verfügt. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir wollen alle Quartiere nach und nach modernisieren, um einen besseren Qualitätsstandard bieten zu können“, berichtet die gelernte Hotelfachfrau, Wirtschaftswissenschaftlerin und selbstständige Existenzgründungsberaterin Jessika Raddatz. Betten wurden ausgetauscht, Küchenzeilen erneuert, Kamine eingebaut und Essplätze in die Wohnzimmer integriert. Geholfen hat dabei ein bewährtes Förderprogramm des Landkreises. Potsdam-Mittelmark unterstützt seit Jahren Vermieter von Ferienwohnungen, Ferienzimmern und Campingplätzen, um diese mit Zuschüssen für kleinteilige Maßnahmen. Bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal 10 000 Euro kann der Landkreis auf Antrag übernehmen.

Zum Vollzeitjob gemacht

Für Familie Raddatz machte sich die Förderung mit 3200 Euro bezahlt. Das Geld floss in die Modernisierung der Ferienwohnung „Fuchsbau“. Ein zweiter Förderantrag ist möglich, wovon die Betreiber auch Gebrauch machen wollen. „Das Fördergeld ist für uns eine große Hilfe“, sagte Jessika Raddatz der MAZ. Für die zweifache Mutter ist die Ferienanlage inzwischen zu einem Vollzeitjob geworden: „Jeder Tag bringt Herausforderungen und Bekanntschaften mit Menschen, die in Urlaubsstimmung zu uns kommen.“ 2018 kaufte das Ehepaar mit den beiden Kindern Rufus und Katarzyna das Objekt von den Vorbesitzern und öffnete noch im selben Jahr mit einer großen Nachfrage, was auch an der ruhigen Lage, der nahen Badestelle und der familiären Atmosphäre liegen dürfte. Jessika und Guido Raddatz haben sich nämlich selbst den Traum vom Wohnsitz am Beetzsee erfüllt und sind so täglich für ihre Gäste da.

Blick von der Strengbrücke auf die kanalartige Verengung des Beetzsees zwischen Ketzür und Lünow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar ist Guido Raddatz mit seiner Gestaltungs-Agentur „Colorful“ in Brandenburg gut ausgelastet, doch es bleibt Zeit für die Runden auf dem Rasentraktor, damit sich die Lünower Gäste auch auf der Außenanlage vor den Terrassen wohl fühlen. Der Flachbau mit den Ferienwohnungen am Ende des Ziegeleiweges hat eine wechselvolle Geschichte. 1979 von der LPG Weseram als Schweinestall gebaut, wurde es schon wenige Jahre später zur Betriebsferienstätte umgebaut und nach der Wende von der Havelland Agrargenossenschaft verkauft. Gastgeber, die ebenfalls vom Förderprogramm des Landkreises profitieren wollen, können sich an Uta Hohlfeld von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel wenden. Kontakt: 0333849/90 19 48.

Von Frank Bürstenbinder