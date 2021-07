Brandenburg/H

Die erste von drei beauftragten Firmen legt in knapp zwei Wochen mit dem Bau der Fernwärmetrasse von der Abfallverbrennungsanlage Premnitz nach Brandenburg an der Havel im Auftrag der Stadtwerke StWB los. „Die Vergaben sind durch, wir hatten abschnittsweise vier Lose ausgeschrieben und diese an drei Firmen vergeben. Zwei Firmen haben derzeit allerdings noch Schwierigkeiten, Material heranzuschaffen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase.

Gunter Haase ist der Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Mehrere Firmen bauen

„Es verzögert sich an einigen Stellen der Baubeginn, aber nicht das Bauende. den Zeitplan werden wir auf jeden Fall halten.“ Der Abschluss des Vorhabens sei fest eingeplant für Ende 2022 und mit den Firmen vertraglich vereinbart. Die Stadtwerkeführung hat das Verfahren ja extra so gewählt, dass statt eines Generalunternehmers verschiedene Firmen verpflichtet wurden. So kann an mehreren Stellen begonnen werden. Zudem: Sollte eine Firma in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, wankt nicht gleich das ganze Vorhaben.

Probleme mit den Rohren

Derzeit besteht das Problem darin, genügend KMR-Rohre zu bekommen, die Abkürzung steht für Kunststoffmantelrohre. Das sind Stahlrohre, die mit einem festen Polyurethanschaum gedämmt sind, außen gibt es noch eine Schutzschicht aus Polyethylen. Davon gebe es nur drei Hersteller – Isoplus, KMR Service und Logstor. Letzterer konnte pünktlich liefern.

Von der Verbrennungsanlage EEW Premnitz kommt die Fernwärme. Quelle: Bernd Geske

Ökologische Baubegleitung

Manche Flächen sind auch noch gesperrt, auf denen Adler, Habichte und Rotmilane nisten. Sie brüten bis Mitte August, ist der Nachwuchs flügge, wird freigegeben. Dafür sorgt eine ökologische Baubegleitung – das sind auf Umweltthemen spezialisierte Büros. Sie begleiten beispielsweise die Vergrämungsmaßnahmen aus der Trasse, kontrollieren deren Wirksamkeit und entscheiden über die etappenweise Freigabe. Die Zauneidechsen seien beispielsweise bereits umgesetzt. „Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind wir sehr gut im Plan“, schätzt Haase.

Professionelle Archäologen

Auch die Archäologen seien weitgehend durch, die Mitarbeiter des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege hätten „unheimlich professionell“ gearbeitet und seien im Zeit- und Kostenrahmen geblieben. „Die vom Landesamt, die können Großprojekte“, lobt der Geschäftsführer.

Derzeit laufen noch drei Enteignungsverfahren gegen widerspenstige Flächenbesitzer. Dabei können sie Äcker und Wiesen weiter nutzen, wenn die Rohre erst einmal in mindestens 1,20 Meter Tiefe liegen. Nur Baumpflanzungen seien nicht auf der Trasse möglich.

Beschluss im August

Doch spätestens, wenn Mitte August nun endgültig der Planfeststellungsbeschluss kommt, steht das öffentliche über dem privaten Interesse. Längst gibt es nach dem Vorbild des Tesla-Baus in Grünheide eine vorzeitige Baugenehmigung. „Es ist nämlich keine Frage mehr ob, sondern nur noch wann der Feststellungsbeschluss kommt.“

Ein Heißwasserbereiter wurde im Heizkraftwerk der Stadtwerke bereits ausgebaut, an seine Stelle kommt die Fernwärme-Übergabestation. Quelle: André Wirsing

Unterstützung aus der Politik

Es soll demnächst auch noch einen offiziellen Spatenstich für das wichtige Projekt geben, Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) will sich auch um die Teilnahme von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bemühen. Das Projekt erfährt große politische Unterstützung, weil es als „Leuchtturm“ in Sachen Klimaschutz gilt: 70.000 Tonnen Kohlendioxid werden künftig im Jahr vermieden, wenn das gasbetriebene Heizkraftwerk an der Upstallstraße weitgehend abgeschaltet wird und nur noch als Reserve zur Verfügung steht.

35-Millionen-Investition

Zu der Investition von 35 Millionen Euro geben Land und und Bund rund 20 Millionen aus verschiedenen Förderprogrammen dazu. Im Heizkraftwerk ist bereits einer der vier großen Heißwasserbereiter demontiert worden, an seine Stelle tritt eine Übergabestation für die Fernwärme ins StWB-Netz.

Von André Wirsing