Brandenburg/H

Mal eine gute Nachricht: Der Bau der Fernwärmetrasse von Premnitz nach Brandenburg an der Havel liegt im Plan, derzeit eile man diesem sogar etwas voraus, sagt der Fernwärmespezialist der Stadtwerke Brandenburg Thomas Laschinski. „Mit der Rohrleitung kommen wir gut voran, gebaut werden müssen dann noch zwei Wärmeübertragungsanlagen – in Premnitz eine von Dampf zu Heißwasser, in Brandenburg an der Havel von Heißwasser auf Heißwasser. Das ist nötig, weil der Druck in der Leitung bei 25 bar liegt, in unserem Primärnetz nur bei 16 bar.“

Fernwärmespezialist Thomas Laschinski von den Stadtwerken Brandenburg erläutert das Prinzip der thermischen Vorspannung. Quelle: André Wirsing

Wie geht thermische Vorspannung?

Eine Druckerhöhungsstation unterwegs auf der etwas mehr als 20 Kilometer langen Strecke sei hingegen nicht notwendig. Auch für den erfahrenen Experten gibt es noch technische Herausforderungen, bei denen er ständig dazulernt. Sensibel ist beispielsweise das Thema „thermische Vorspannung“. Vereinfacht gesagt, geht es darum, die Leitung zu schützen, wenn plötzlich das 130 Grad heiße Wasser durchgeleitet wird. Sie dehnt sich ja aus, das könnte zu Schäden führen.

Temperaturschwankung von 55 Kelvin

Das Heißwasser fließt in den Zuflussrohren mit 120 bis 130 Grad Celsius Richtung Brandenburg trifft wiederum auf einen Warmwassertauscher, in dem das Wasser für die Heizungen in Häusern oder Betrieben erwärmt wird. In den Abflussrohren kehrt es mit etwa 75 Grad Celsius zurück. Das Delta zwischen Zu- und Abfluss sollte immer so bei 55 Kelvin liegen.

Zur Galerie Der Bau der Fernwärmetrasse ist ein ausgeklügeltes Projekt: Drei Firmen bauen an vier Abschnitten gleichzeitig, um die 20 Kilometer von Premnitz nach Brandenburg an der Havel schnell zu überwinden.

Alle Netze entkoppelt

Es gibt so ein faktisch geschlossenes System für das Übertragen über die lange Strecke, damit kann auch das zirkulierende Wasser ziemlich rein gehalten werden. Die Netze sind alle voneinander hydraulisch entkoppelt – das Kraftwerksnetz, das der Trasse und das Stadtwerke-Verteilnetz. Das dient der größtmöglichen Sicherheit.

Ausgleich mit Technik-Tricks

Um die Temperaturen in der Leitung zu beherrschen, wird das innenliegende Stahlrohr schon einmal erwärmt und dann verbaut, die Längenunterschiede werden mit Hilfe von Dehnpolstern, Kompensationselementen und zusätzlichen Krümmungen ausgeglichen. Doch der Reihe nach: Man kann die Rohre mit Hilfe von Dampf oder anderen Materialien vorheizen. Doch dazu müsste man sie verschließen und hätte auch mehr Gewicht.

Erwärmen mit Strom

So haben sich die Stadtwerke für ein anderes Verfahren entschieden: Beim elektrothermischen Vorspannen erfolgt das Erwärmen der Leitungen über eine direkte Widerstandsheizung der Stahlrohre durch Anlegen von Gleichstrom mit hoher Stromstärke und niedriger Spannung von maximal 60 Volt. Die Rohre bleiben trocken, man muss danach nicht mit Kondensat und Rückständen kämpfen.

Mobile Module direkt am Bauplatz

Vorgespannt werden können Abschnitte von zehn bis 1600 Metern, bei Pritzerbe beispielsweise ist es ein knapper Kilometer, der am Stück vorgewärmt wird. Die Energie wird von Generatoren und einer Steuereinheit erzeugt und verteilt, die in mobilen Modulen verbaut sind, also direkt aufs Baufeld gestellt werden können. Notfalls lassen sich auch mehrere Module zusammenschalten. Vorgeheizt wird meistens über Nacht, so dass die Arbeiter am Tage sofort mit dem Verfüllen der Trassengruben beginnen können.

Mehrere Vorteile

Damit reduziert sich auch die Zahl der U-Bögen und Z-Versprüngen, die sonst nötig sind, um Längenunterschiede auszugleichen. Deswegen können auf gerader Strecke längere Abschnitte gebaut werden, in der Stadt gibt es dann genügend Richtungsänderungen, die alle als kleine Kompensatoren wirken.

So müssen die Trassenbauer eine Menge beachten, an anderer Stelle isolieren sie aufwendig die Schweißnähte, nachdem jede einzelne auf Dichtheit vorher überprüft worden sind. Laschinski ist voll des Lobes: „Die Firmen haben ein unheimliches Know-how und viel Erfahrung. Vor allem arbeiten sie schnell.“

Adler und Milane

Die archäologischen Voruntersuchungen sind komplett abgeschlossen, dennoch müssen die Trassenbauer einiges beachten. So gibt es nahe der Trasse immerhin zwei Adlernester, einen Rot- und einen Schwarzmilan, die allesamt geschützt sind. Gerade rund um Pritzerbe und Fohrde ist wegen des hohen Grundwasserspiegels eine umfangreiche Wasserhaltung notwendig. Überraschungen im Erdreich gab es relativ wenige, lediglich etwas Betonbruch wurde gefunden, der da nicht in die Erde gehörte.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abschluss bis zum Jahresende

Größere Erdstofftransporte sind nicht notwendig, weil der Aushub nach dem Verlegen, Schweißen und Vorspannen der Rohre gleich wieder eingefüllt wird. Ein Vorzug der widerstandsinduzierten elektrischen Vorspannung ist es auch, dass die Trassengruben eng gehalten werden können, weil kaum Maschinen oder größere Behälter in der Grube gebraucht werden.

Bis zum Jahresende soll der Bau der Trasse abgeschlossen sein, er kostet rund 35 Millionen, von denen 20 Millionen Euro Fördermittel sind. Eingespart werden sollen künftig jährlich 70.000 Tonnen Kohlendioxid, die nicht mehr durch Verbrennen von Erdgas anfallen.

Von André Wirsing