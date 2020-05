Brandenburg/H

Dreist, dreister, Autodiebe: Unbekannte haben in Brandenburg an der Havel fette Beute gemacht. Die Täter stahlen in der Nacht zum Donnerstag einen fabrikneuen Jeep Grand Cherokee aus einem Autohaus im Stadtteil Hohenstücken. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der teure Geländewagen hatte demnach auf der Verkaufsfläche der Firma in der Kaiserslauterner Straße gestanden. Ein Mitarbeiter des Autohauses entdeckte die Tat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr. Die Firma erstattete eine Anzeige.

Kennzeichentafeln von Kundenauto abgeschraubt

Doch der Neuwagen war längst nicht alles, was die Diebe in der Nacht mitgehen ließen. Sie schraubten von einem auf dem Gelände parkenden Kundenfahrzeug beide Kennzeichentafeln ab. Die Nummer lautet BRB-LH 11.

Die Kriminalpolizei ermittelt

„Es wurden entsprechende Fahndungen nach dem Diebesgut eingeleitet“, berichtet Cornelia Hahn von der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. „Die Kripo ermittelt nun zum besonders schweren Diebstahl“, so die Polizeioberkommissarin.

Der Sachschaden, den die Täter hinterließen, ist immens. Die Polizei gibt ihn, nur vage geschätzt, mit mehreren zehntausend Euro an.

