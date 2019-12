„Fette-Sau“-Mobbingfall: So hat das Arbeitsgericht entschieden

Das Unternehmen hat innerbetrieblich reagiert auf den beschriebenen Mobbingfall. Der Führungskreis habe das Thema analysiert, berichtet ZF-Personalleiter Marcus Kielmann.

In der Montage und der Fertigung des Getriebewerks laufe ein Qualifizierungsprojekt zur Zusammenarbeit im Betrieb und zum respektvollen Umgang am Arbeitsplatz. Seit August seien bereits in vier Maßnahmen ungefähr 70 Mitarbeiter geschult worden.

Vom Beginn des nächsten Jahres an sollen etwa 40 Schichtverantwortliche befähigt werden, mit solchen Situationen umzugehen. Die Überschrift der Schulung lautet Kielmann zufolge: „Zwischenmenschlich schwierige Situationen erkennen“.

Das Ziel ist klar: So etwas soll nicht noch einmal im Betrieb passieren.