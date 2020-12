Brandenburg/H

Das große Feuer Montagnacht vor dem ehemaligen Getreidespeicher in der Kirchhofstraße hält die Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel weiter in Atem. Zeugenhinweise, die auf einen oder mehrere Brandstifter deuten, gibt es bisher nicht.

„Bislang haben sich keine weiteren Zeugen bei der Polizei gemeldet“, teilt Oliver Bergholz für die Direktion Brandenburg-West mit. Somit müssen die Kripo-Beamten vorerst mit den Aussagen weiterarbeiten, die sie bekommen haben, als sie die Anzeigen aufgenommen haben.

Wie berichtet, waren Montagnacht gegen 1 Uhr drei wertvolle Autos niedergebrannt. Sie parkten in dem Carport im frei zugänglichen Hinterhof der Kirchhofstraße 15. Der Aston Martin, ein Porsche 911 und ein AMG Mercedes, den der Hersteller als „Supersportwagen“ bezeichnet, befanden sich nach MAZ-Informationen im Besitz von zwei Brandenburger Kaufleuten.

Jugendtraum vorerst geplatzt

Die Autos liegen preislich im Spitzensegment. Allein der fast neue schwarze Porsche 911 dürfte mit gut 200.000 Euro zu Buche schlagen. Der Besitzer hatte den Neuwagen erst vor einigen Wochen bekommen und sich damit einen Jugendtraum erfüllt.

Für AMG-Mercedes-Modelle werden Preise um die 150.000 Euro oder darüber aufgerufen und ein neuer Aston Martin ist kaum unter 200.000 Euro zu haben. Zu Recht beziffert die Brandenburger Polizei den Sachschaden also auf mehrere hunderttausend Euro und spricht bei diesem Brand von neuen Dimensionen in Brandenburg an der Havel.

Verständlicherweise möchten die Besitzer sich nicht weiter zu dem Brand äußern. Ihre Angaben haben sie gegenüber der Polizei aber gemacht. Eine Spur zu dem mutmaßlichen Verbrecher hat sich daraus aber nicht ergeben.

In alle Richtungen

Denn, wie Polizeisprecher Oliver Bergholz an diesem Mittwoch mitteilt, „werden die Ermittlungen der Brandenburger Kriminalpolizei weiter in alle Richtungen geführt“. Das schließt den Angaben zufolge Brandstiftung ein, aber auch, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben könnte.

Die Kriminaltechniker haben am Brandort umfangreiche Spuren sichern können, betont der Polizeisprecher. Zu Art oder Umfang diese Spuren gibt er unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Auskunft.

Brandbeschleuniger

Ob Brandbeschleuniger festgestellt wurde, könne er derzeit keine abschließende Antwort geben. Die Spuren auszuwerten, wird gewisse Zeit in Anspruch nehmen, heißt es.

Aus Ermittlerkreisen ist zu erfahren, dass niemand bei der Polizei eine andere Brandursache als Brandstiftung ernsthaft in Erwägung zieht.

Strafe wäre hoch

Sollten ein Brandstifter oder mehrere Täter ermittelt werden, müssten sie bei einer vorsätzlichen Tat mit harten Strafen rechnen. Wer Kraftfahrzeuge in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft, schreibt das Strafgesetzbuch vor.

Wegen des hohen Schadens dürfte eine Strafe kaum im unteren Bereich dieses Strafrahmens liegen, falls jemandem eines Tages der Prozess gemacht werden sollte. Außerdem würde sich vermutlich strafverschärfend auswirken, dass die Flammen in der Nähe eines Wohnhauses loderten und somit Menschen in Gefahr gebracht worden sind.

Von Jürgen Lauterbach