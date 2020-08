Feuer im Wohnheim Caasmannstraße

Brandenburg/H

Am Samstagabend kamen gegen 18.20 die Berufsfeuerwehr und die Polizei in der Caasmannstraße zum Einsatz. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es in einer Wohnung in der siebenten Etage des Achtgeschosses aus noch nicht im Detail geklärten Gründen zu einem Küchenbrand.

Die Flammen und insbesondere schwarzer Rauch schossen weithin sichtbar aus dem Fenster. Die Feuerwehr löschte den Brand ab und lüftete das Wohnhaus, das zumeist als Wohnheim genutzt. Die Sorge, dass jemand verletzt wurde oder zu Schaden gekommen sei, war unbegründet.

Personen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Sonntag wurden auch die Ermittlungen zur Brandursache fortgeführt. Die Brandwohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

