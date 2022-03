Brandenburg/H

Feuer in der Schleusener Straße: Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zu Mittwoch zum früheren Club am Turm in Hohenstücken gerufen. Anwohner hatten gegen 23.50 Uhr einen Brand gemeldet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Augenzeugen hatten Feuer im Obergeschoss des einst beliebten Jugendclubs entdeckt. Das Gebäude steht seit mittlerweile zehn Jahren leer.

Einsatzkräfte der Brandenburger Feuerwehr konnten den Brand löschen, allerdings nicht verhindern, dass das Gebäude durch das Feuer beschädigt wurde, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Es wurden Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet. Die Schadenshöhe wurde mit über 10.000 Euro angegeben.

Die Jugendarbeit, die die Caritas in dem Haus in der Schleusener Straße betrieb, ist vor zehn Jahren an den Trauerberg umgezogen – in den Club am Trauerberg.

Von MAZonline