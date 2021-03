Feuer im alten Weichenwerk in Kirchmöser: Pellets in Brand

Brandenburg/H

Im Brandenburger Ortsteil Kirchmöser hat es am Montag gebrannt. In dem ehemaligen Weichenwerk am Bahntechnikerring brach gegen 10.20 Uhr ein Feuer aus. Der Rauch war weithin sichtbar. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Das teilte die Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel am Dienstag mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand auf dem Areal des ehemaligen Weichenwerks gekommen war“, berichtete Polizeisprecher Simon Harre. Offenbar seien Pellets in Brand geraten. Eine Selbstentzündung sei nicht ausgeschlossen.

Wie der Polizeisprecher erklärte, griff das Feuer nicht auf die Gebäude über. Deren Substanz sei unbeschädigt geblieben, so Harre. Deshalb sei es auch nicht möglich, einen Sachschaden zu beziffern.

Der Brand war nach Polizeiangaben in kurzer Zeit gelöscht. Die Kripo ermittelt.

Von MAZ