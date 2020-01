Götz

In einem Einfamilienhaus im Groß Kreutzer Ortsteil Götz ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Sicherungskasten für die Stromversorgung des Gebäudes in der Dorfstraße geriet am Nachmittag in Brand. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Hauseigentümer greift schnell zum Feuerlöscher

Die Bewohner des Hauses entdeckten das Unglück demnach rechtzeitig. „Ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Hauseigentümer selbst verhindert werden, indem sie einen vorhandenen Feuerlöscher einsetzten“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz aus der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden.

Die Polizei sichert Spuren am Unglücksort

Die Ursache für das Feuer ist offenbar noch unklar. „Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt zu einer fahrlässigen Brandstiftung“, erklärt Oliver Bergholz.

Der Brand hat den Sicherungskasten und die angrenzende Wand in Mitleidenschaft gezogen. Die Summe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Von hms