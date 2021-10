Brandenburg/H

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagnachmittag in den Schienenweg gerufen. Dort brannte auf einem Grundstück eine Finnhütte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Hütte wurde jedoch stark beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand durch Ausbesserungsarbeiten am Dach entstanden sein, heißt es von der Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung auf. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Von MAZ