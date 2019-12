Brandenburg/H

Eine Frau hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Magdeburger Straße in Brandenburg Flammen aus dem Fenster eines Mietshauses am Quenz schlagen sehen. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr. Zunächst wussten die Einsatzkräfte nicht, ob sich noch Menschen in der Wohnung im zweiten Stock aufhielten. Doch glücklicherweise war niemand zum Brandzeitpunkt dort.

Die zerstörten Fensterscheibe in dem Mietshaus in der Magdeburger Landstraße in Brandenburg. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers. Quelle: Rüdiger Böhme

Schnell konnten die Feuerwehrleute die Flammen löschen. Ausgebrochen war das Feuer im Schlafzimmer. Kriminaltechniker haben Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Wohnung gilt nun als unbewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten wieder ins Haus zurückkehren.

