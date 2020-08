Brandenburg/H

Feuer in einem Mehrfamilienhaus: In der Schumannstraße in Brandenburg an der Havel hat es am Samstagabend gebrannt. Mieter riefen gegen 21 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Die Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Das Haus ist weiter bewohnbar. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Entstehung des Brandes noch unklar

Wie das Feuer genau ausbrach, ist offenbar noch ungewiss. „Erste Ermittlungen ergaben, dass in der Wohnung eines 63-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache ein Plastik-Mülleimer in Brand geraten war“, berichtet Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandeburg an der Havel. Der Mann sei stark betrunken gewesen. Die Feuerwehr habe ihn in ein Krankenhaus gebracht. „Er blieb augenscheinlich unverletzt“, so die Polizistin.

Anzeige

Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung

Die Wohnung des Mannes ist weiter bewohnbar. Bei dem Brand entstand jedoch ein Sachschaden. Die Summe ist noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt jetzt wegen des Verdachtes auf fahrlässige Brandstiftung.

Von MAZ