Brandenburg/H

Feueralarm auf der Scholle: Am Sonntagnachmittag geriet eine alte Lagerhalle in der Wilhelmsdorfer Landstraße in Teilen in Brand. Einsatzkräfte der Brandenburger Feuerwehr rückten an und löschten das Feuer. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Menschen kamen nicht zu Schaden, das Gebäude steht leer.

Von MAZ