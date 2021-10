Feuer neben Groß Kreutzer Angelladen

Groß Kreutz

Aufregung am späten Sonntagabend in der Potsdamer Straße. Neben einem Angelladen in der Groß Kreutzer Ortsdurchfahrt hat es gebrannt. Das Feuer war gegen 23.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einem Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück ausgebrochen. Nachbarn hatten die Flammen bemerkt und Alarm ausgelöst. Als die ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr am Brandort eintrafen, brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung.

Ein Feuerwehrmann steht mit einer Wärmebildkamera vor dem zerstörten Geräteschuppen in Groß Kreutz. Quelle: Julian Stähle

Trotz der zügigen Löscharbeiten der Kameraden aus Groß Kreutz und benachbarter Orte konnte ein Abbrennen des Nebengelasses nicht verhindert werden. Dafür wurden die Flammen so in Schach gehalten, dass sie sich nicht weiter ausbreiten konnten. Nach dem Ablöschen kontrollierten die Einsatzkräfte den Brandort mit einer Wärmebildkamera. Das Gerät kann unter anderem noch versteckte Glutnester anzeigen.

Feuerwehrleute in der Potsdamer Straße in Groß Kreutz Quelle: Julian Stähle

Zur Brandursache wird am heutigen Montag die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Niemand wurde verletzt.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder