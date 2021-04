Brandenburg/Havel

Das ging gerade noch einmal gut: Bei einer Brandstiftung in der Brielower Straße ist in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus leicht beschädigt worden. Unbekannte hatten in der Nachbarschaft des Gebäudes einen Sperrmüllhaufen angezündet. Die Flammen schlugen bis zu vier Meter hoch.

Fassade beschädigt

Die starke Wärmestrahlung beschädigte die Fassade des Hauses. Zum Glück gelang es Feuerwehrleuten ein komplettes Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung an. Personen wurden nicht verletzt. Wer im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Personen wahrgenommen hat, kann diese Hinweise bei der Polizeiinspektion in Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/56 00 melden.

Von Frank Bürstenbinder