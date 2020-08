Feuer neben dem Hauptbahnhof Brandenburg: alte Baracke in Flammen

Brandenburg/H

Ein Feuer ist am Donnerstag auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs neben dem Brandenburger Hauptbahnhof ausgebrochen. Um 13.17 Uhr wurde der Brand in der leerstehenden Baracke gemeldet, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Durch die Flammen sind der Dachstuhl und die Außenwände stark beschädigt worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Anzeige

Die Polizei sicherte nach dem Löschen Spuren und nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Bislang sei die Brandursache noch nicht bekannt. Der Eigentümer des Objektes wurde verständigt und mit der Sicherung beauftragt, teilte die Polizei weiter mit.

Von MAZ