Radewege

Feuerwehrleute aus dem Amt Beetzsee haben am Mittwochmittag eine brennende Scheune in Radewege gelöscht. Das leere Gebäude auf einem Hof in der Dorfstraße hatte aus unbekannten Gründen Feuer gefangen. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune in Vollbrand“, berichtete Einsatzleiter Sebastian Grund.

Ein Übergrreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf angrenzende Nachbargebäude übergreifen. Dies konnte jedoch durch den massiven Einsatz von Löschwasser verhindert werden. Schläuche wurden von mehreren Seiten herangeführt. Auch von einem Nachbardach aus wurde der Brand abgelöscht. Für Nachschub an Löschwasser für die Angriffstrupps sorgten Tankwagen, Brunnen und Unterflurhydranten. Die Dorfstraße war zeitweilig komplett gesperrt. Inzwischen rollt der Verkehr wieder.

Die Scheune in Radewege war nicht mehr zu retten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Warum die Scheune in Brand geriet, ist noch unklar. Die Kripo versucht jetzt, die Ursache herauszufinden. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Erst vor wenigen Tagen hatte es auf dem nicht weit entfernten Hasselberg gebrannt.

Von Frank Bürstenbinder