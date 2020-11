Ein Brand in der Nähe des Hauptbahnhofs Brandenburg an der Havel hat die Feuerwehr vor keine Probleme gestellt. Der brennende Unrat war schnell unter Kontrolle.

Brandenburg an der Havel - Unrat brennt zwischen Aldi und Lidl nahe dem Hauptbahnhof Brandenburg

