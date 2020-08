Brandenburg/H

„Das ist kein Spaß mehr“, sagt der Geschäftsführer der Jedermann-Gruppe in Brandenburg an der Havel und hat natürlich recht. Schon zum zweiten Mal hat ein Unruhestifter in dieser Woche weitgehend hilflose Menschen in ihren Pflege-Wohngemeinschaften völlig unnötig aufgeschreckt und in Panik versetzt.

Scheibe vor dem Melder zerstört

Der offenbar nicht sehr weit denkender Zeitgenosse hat an diesem Mittwoch um 11.40 Uhr den Feueralarm in der Bauhofstraße 9 ausgelöst. Unten im Hausflur hat der oder die Unbekannte die Glasscheibe vor dem Melder zerstört und den Notruf abgesetzt. So ähnlich wie vor ein paar Wochen schon einmal. Auch da war es ein Fehlalarm.

Die Jedermann-Gruppe kümmert sich in ihrem Haus „Havelkiez“ in der Bauhofstraße 9 um 27 kranke Frauen und Männern, die in Wohngemeinschaften leben. Quelle: Jedermann-Gruppe

Die auf die Kranken- und Altenpflege spezialisierte Jedermann-Gruppe kümmert sich in ihrem Haus „Havelkiez“ in der Bauhofstraße 9 über drei Stockwerke verteilt um 27 Frauen und Männern, die in betreuten Wohngemeinschaften aufgrund ihrer Demenzerkrankung oder wegen einer Intensivpflegebedürftigkeit leben.

Ein solcher Alarm löst gerade bei diesen Menschen „Angst und Schrecken“ aus, wie Geschäftsführer Rohde erklärt. Der lautstarke Dauerton, den erst die Feuerwehr ausschalten kann, beunruhigt die Bewohner. Hinzu kommen die sich automatisch schließenden Sicherheitstüren in ihren Wohngruppen, die im Brandfall eine Ausbreitung des Feuers verhindern können.

Patienten flüchten auf die Straße

„Unsere Bewohner geraten in Panik“, beschreibt Pfleger Steve Breuer den Stress der alten Menschen. Da weder Qualm zu riechen, noch ein Brand zu sehen war, eilten Kollegen von ihm nach unten und entdeckten sogleich den Grund des Alarms: Jemand hatte die Scheibe vor dem Alarmmelder eingeschlagen oder -getreten.

Weil der Fehlalarm offensichtlich war, mussten Schwestern und Pfleger die Bewohner nicht aus dem Haus evakuieren. Anders in der HNO-Praxis im Erdgeschoss. Die dortigen Patienten und Mitarbeiter brachten sich auf der Straße in Sicherheit.

Als Polizei und Feuerwehr an Ort und Stelle waren, beruhigten sich die alten Menschen allmählich. Soweit es krankheitsbedingt möglich ist, reden die Betreuer anschließend mit ihnen über das Geschehen und erklären ihnen, dass es sich nur um einen Fehlalarm gehandelt habe.

500 Euro Belohnung und Videokamera

Sven Rohde will es dabei im Interesse der ihm anvertrauten Bewohner nicht bewenden lassen. Er lobt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Übeltäters führen. „Denn das ist wirklich kein Dummejungenstreich mehr“, sagt er und denkt nebenbei auch an die Verkehrsbehinderung, die der Großeinsatz am Mittwoch in der Bauhofstraße ausgelöst hat.

Ein drittes Mal soll es jedenfalls nicht geben. Sollte die ausgesetzte Belohnung keine Wirkung zeigen, dann schreckt vielleicht die in Kürze installierte Videokamera mögliche Unruhestifter ab.

Vertrauliche Hinweise nimmt die Jedermann-Gruppe unter der E-Mail-Adresse unter info@jedermann-gruppe.de oder telefonisch unter 0 33 81/79 63 416 entgegen.

Von Jürgen Lauterbach