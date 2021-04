Feueralarm in Wusterwitz: Kameraden löschen Kellerbrand

Wusterwitz

Schreck am Nachmittag: Feuerwehren aus dem Amt Wusterwitz mussten am Dienstag gegen 16 Uhr in die Ernst-Thälmann-Straße ausrücken. Gegenüber dem Schulgelände war in einem Haus mit Friseursalon und Wohnteil ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehren am Einsatzort in der Ernst-Thälmann-Straße. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als die ersten Kameraden am Einsatzort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Schläuche wurden ausgerollt. Ein Angriffstrupp legte Atemschutzgeräte an. Den Einsatzkräften gelang es bis in den Keller vorzudringen. Dort hatte das Feuer seinen Ursprung genommen.

Feuerwehrleute vor dem Haus, in dem der Kellerbrand ausgebrochen war. Quelle: Frank Bürstenbinder

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute gelang es, die Flammen zügig unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Auch wurde verhindert, dass sich der Brand auf das Obergeschoss ausbreiten konnte. „Wir haben im Haus für Lüftungsmöglichkeiten gesorgt, damit der Rauch abziehen konnte“, berichtete Einsatzleiter Antonio Kuttke der MAZ. Zum Entrauchen wurde zusätzlich vor der Eingangstür ein mobiler Hochleistungslüfter aufgebaut.

Mit einem Hochleistungslüfter wird das Gebäude rauchfrei gemacht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bislang ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Möglichwerweise war ein elektrischer Defekt die Ursache. Die Untersuchungen stehen aber erst am Anfang. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Nur unter Atemschutz konnten Feuerwehrleute das Haus betreten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für die Zeit der Löscharbeiten war die Ernst-Thälmann-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über den Gollwitzer Weg und den Rosenthaler Weg um.

Von Frank Bürstenbinder