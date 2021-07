Feuerdrama in Gartensiedlung in Brandenburg/Havel: Tiere in Ställen verbrannt

Brandenburg/H

Bei einem Feuer in einer Gartensiedlung in Brandenburg an der Havel sind am Sonntagabend mehrere Tiere bei lebendigem Leib in ihren Ställen verbrannt. Andere der Vierbeiner wurden durch die Flammen so schwer verletzt, dass ein Tierarzt sie einschläfern musste. Das teilte die Polizei am Montag mit. Menschen wurden bei dem Unglück nicht verletzt.

Feuerwehrleute beim Einsatz in einer Gartensiedlung in der Straße Hoher Steg in Brandenburg an der Havel. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

Das Feuer brach laut Polizei gegen 18.45 Uhr in einem Bungalow in der Siedlung an der Straße Hoher Steg aus. Von der Küche des Hauses sollen die Flammen sich auf die beiden Ställe ausgebreitet haben.

„Der Brand wurde durch die Feuerwehr erfolgreich gelöscht, wobei der Bungalow und eine Stallung jedoch vollständig ausbrannten“, berichtete der Polizeisprecher Heiko Schmidt von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

„In den abgebrannten Gebäuden waren nach Angaben der Grundstückseigentümer mehrere Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel untergebracht“, erklärte Schmidt. Einige der Tiere seien bei dem Brand verendet, andere von einem herbeigerufenen Tierarzt wegen ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert worden.

Brand in einer Gartensiedlung in der Straße Hoher Steg in Brandenburg an der Havel. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. „Der Brandort wurde durch die Kriminaltechnik untersucht“, so der Polizeisprecher. Weil ein technischer Defekt oder eine Fahrlässigkeit momentan nicht ausgeschlossen werden könnten, sei eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen worden. Jetzt ermittelt die Kripo.

Bei dem Unglück entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Wie Polizeisprecher Schmidt mitteilte, wird die Summe auf 10.000 Euro geschätzt.

Von hms