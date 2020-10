Brandenburg/H

Ein Brandstifter hat in der Nacht zu Samstag im Brandenburger Stadtteil Nord Mülltonnen angezündet. Die Abfallbehälter standen um 23.30 Uhr in der Werner-Seelenbinder-, Ecke Barnimstraße in Flammen. Glücklicherweise erlitt kein Mensch Verletzungen. Auch Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Polizeibeamte ermitteln nun wegen Brandstiftung. Seit einigen Wochen kommt es immer wieder in Brandenburg-Nord zu derartigen Brandstiftungen. Auch in Brielow hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben Mülltonnen in Brand gesteckt.

Von MAZ