Feuerwehr: Jetzt kommt die Superpumpe

Potsdam

Die Landeshauptstadt will sich nicht mehr darauf verlassen, im Fall einer Brandkatastrophe erst taugliches Gerät borgen zu müssen. Deshalb schafft sie nun eine Hochleistungspumpe nebst Wechsellader-Lkw und Gerätewagen an. Die fast eine Million Euro teure Investition wird vom Land mit vorerst 80 Prozent Förderung unterstützt. Landesweit sollen fünf dieser Anlagen angeschafft werden, die im holländischen Lemmer produziert werden: Die Container des Hytrans Fire System (HFS) sind im Notfall untereinander kombinierbar; man kann auch Ersatzteile austauschen.

Beim Waldbrand in Fichtenwalde kam 2018 eine Pumpe aus Braunschweig zum Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Bei den großen Waldbränden 2018 und 2019 mussten solche Pumpen bei den Kollegen in Magdeburg und Braunschweig ausgeliehen werden. Das soll es nicht noch einmal geben, deshalb bekommen die Berufsfeuerwehren in Potsdam und in Brandenburg an der Havel zuerst solche Geräte. Später folgen Frankfurt (Oder) und Cottbus; auch die Landesfeuerwehrschule Eisenhüttenstadt soll eines zu Ausbildungszwecken bekommen. Die damit ausgerüsteten Wehren bilden nach Auskunft des Potsdamer Feuerwehrchefs Ralf Krawinkel dabei eine Solidargemeinschaft.

System entlastet Einsatzkräfte

Das HFS ist ein seit Jahren in den Niederlanden, Großbritannien und in anderen Städten Deutschlands bewährtes, robustes, hydraulikbetriebenes Pumpensystem mit hoher Durchflussleistung, einem hohem Betriebsdruck und geringstmöglichem Personaleinsatz. Der Pumpenteil kann bis zu 60 Metern entfernt von Gewässern aufgestellt werden, wenn man in Ufernähe keine Feuerwehrzufahrt oder Bewegungsfläche hat. Das 13 Tonnen schwere System kann auch auf der Straße stehen. Es kann Wasser aus offenen Quellen – aus Flüssen, Seen, Kanäle, Hafenbecken und dem Meer – ziehen, selbst wenn das Feuer kilometerweit entfernt ist. So weit wird das Löschwasser gepumpt.

Bis zu 8000 Liter pro Minute

Die Standard-Leistung beträgt 3500 Liter pro Minute bei elf Bar Druck. Bei einer „Schnellflussleistung“ sind sogar 8000 Liter pro Minute möglich. Beim Einsatz als Flutpumpe werden mit Hilfe eines Zusatzmoduls vom Gerätewagen bis zu 50.000 Liter pro Minute erreicht. „Das ist ideal zum Auspumpen vollgelaufener Tiefgaragen und Kellergeschosse“, erkläre Krawinkel am Donnerstag der MAZ, „das hätten wir beim Starkregen vom 11. auf den 12. Juni gut gebrauchen können.“

Das zum Löschen anzuzapfende Gewässer muss nur etwa 30 Zentimeter tief sein. Wasser kann bis zu 15 Meter hoch gefördert werden bei gleichbleibender Pumpleistung. 2000 Meter Schläuche sind in bereits gekoppelten 50-Meter-Stücken an Bord und können automatisch und beim Fahren mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern verlegt werden. Zwei Einsatzkräfte bedienen das auf dem Truck befindliche Grund-System, bis zu sechs weitere „bemannen“ den Gerätewagen für gesonderte Aufgaben wie das Lenzpumpen von Überflutungsobjekten.

Personal am Brandort verfügbar

Das Hytrans-System soll bei größeren oder schwierigen Brandereignissen eine ständige und ausreichende Löschwasserversorgung über große Entfernungen sicherstellen. Weil es seine eigenen Schläuche hat, können die normalen Löschfahrzeuge ihr Schlauchmaterial am eigentlichen Brandort nutzen; die Besatzungen müssten nicht erst die langen Leitungen zu r Pumpe verlegen und können sofort das Feuer bekämpfen.

Kommune zahlt ein Fünftel

Nun muss die Kommune nur noch das Finanzieren hinbekommen. Die Pumpe kostet 585.000 Euro, der Wechsellader 250.000 und der Logistik-Gerätewagen 150.000 Euro. Zu diesen 985.000 Euro gibt das Land 788.000 Euro zu, bleiben 197.000 Euro Eigenanteil für die Stadt, die das bereits in die Planung des nächsten Haushalts eingestellt hat. Beschlossen ist es damit noch nicht, doch sind Investitionen in den Katastrophenschutz bislang immer bezahlt worden, erst recht nach der jüngsten Waldbrand-Serie und mehrfachen Starkregenereignissen. Während die Feuerwehr ansonsten alle ihre Fahrzeuge beim städtischen Fuhrpark geleast hat, geht das Hytrans-System als Ausrüstung des Katastrophenschutzes ins Eigentum der Berufswehr über.

Von André Wirsing und Rainer Schüler