Feuerwehr holt Wasserleiche vom Trebelsee bei Schmergow

Schmergow

Eine grausige Entdeckung machte am Montagnachmittag die Besatzung eines Bootes des Wasser- und Bodenverbandes auf dem Trebelsee. Rund 100 Meter vom Schmergower Ufer war eine Wasserleiche aufgetaucht. Der Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Dann ging alles ganz schnell. Über die Leitstelle in Brandenburg wurde die Freiwillige Feuerwehr Deetz alarmiert. Die Brandschutztruppe im Nachbardorf von Schmergow verfügt über ein Rettungsboot für Einsätze auf dem Wasser.

Ans Schmergower Ufer gebracht

Mit Hilfe ihres Bootes konnten die eingetroffenen Kameraden die leblose Person bergen und ans Ufer bringen. Die Kleidung lässt auf einen männlichen Toten schließen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion West der MAZ am Montagabend bestätigte, soll der Mann bereits mehrere Wochen im Wasser gelegen haben. „Zum Alter und zur Identifikation können wir noch nichts sagen“, hieß es bei der Polizei. Immerhin gebe es einen Anfangsverdacht zur Herkunft der Person, dem nachgegangen werde.

Einsatzleitwagen aus Groß Kreutz

Vor Ort war der Kriminaldauerdienst. Die Staatsanwaltschaft leitet wie in solchen Fällen üblich ein Todesermittlungsverfahren ein. Es soll Aufklärung darüber bringen, unter welchen Umständen der Unbekannte ums Leben kam. Die Leiche war in Höhe der Schmergower Badestelle an Land gebracht worden. Dort war auch der Einsatzleitwagen der Gemeindefeuerwehr Groß Kreutz (Havel) vorgefahren.

Von Frank Bürstenbinder